رئيس دولة يأمر بخفض أسعار السلع إلى النصف بدء من اليوم وحتى أول يناير

ووفقا لوسائل إعلام محلية حسبما ذكرت صحيفة "نيترالني تركمانستان" الحكومية، اليوم السبت، فقد أمر محمدوف بخفض أسعار السلع إلى النصف بمناسبة الاحتفال برأس السنة.وقالت الصحيفة إن الرئيس كلف تشاري جيليوف، نائب رئيس الوزراء، بضمان أن تكون تكلفة بعض المواد الغذائية والسلع المصنعة التي تُباع في الأسواق والمتاجر أقل بنسبة 50 % بدءً من اليوم السبت إلى الأول من يناير/ كانون الثاني.وفي السياق نفسه، أمر ماميثان تشاكييف، رئيس وكالة النقل والاتصالات في البلاد، بتنظيم النقل العام المجاني في يومي الاحتفال برأس السنة، 31 ديسمبر/ كانون الأول و1 يناير.
وقالت الصحيفة إن الرئيس كلف تشاري جيليوف، نائب رئيس الوزراء، بضمان أن تكون تكلفة بعض المواد الغذائية والسلع المصنعة التي تُباع في الأسواق والمتاجر أقل بنسبة 50 % بدءً من اليوم السبت إلى الأول من يناير/ كانون الثاني.
وعلل الرئيس التركماني قراره بأنه يأتي من أجل أن يتمكن الناس من شراء الهدايا والاحتفال بالعيد.
وفي السياق نفسه، أمر ماميثان تشاكييف، رئيس وكالة النقل والاتصالات في البلاد، بتنظيم النقل العام المجاني في يومي الاحتفال برأس السنة، 31 ديسمبر/ كانون الأول و1 يناير.