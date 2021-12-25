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https://arabic.sputniknews.com/20211225/رئيس-دولة-يأمر-بخفض-أسعار-السلع-إلى-النصف-بدء-من-اليوم-وحتى-أول-يناير-1054537825.html
رئيس دولة يأمر بخفض أسعار السلع إلى النصف بدء من اليوم وحتى أول يناير
رئيس دولة يأمر بخفض أسعار السلع إلى النصف بدء من اليوم وحتى أول يناير
أمر الرئيس التركماني، قربانقولي بيردي محمدوف، الحكومة بخفض أسعار بعض السلع بنسبة 50% بمناسبة عطلة رأس السنة المقبلة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:00+0000
2021-12-25T09:00+0000
أخبار تركمانستان
احتفالات رأس السنة
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ووفقا لوسائل إعلام محلية حسبما ذكرت صحيفة "نيترالني تركمانستان" الحكومية، اليوم السبت، فقد أمر محمدوف بخفض أسعار السلع إلى النصف بمناسبة الاحتفال برأس السنة.وقالت الصحيفة إن الرئيس كلف تشاري جيليوف، نائب رئيس الوزراء، بضمان أن تكون تكلفة بعض المواد الغذائية والسلع المصنعة التي تُباع في الأسواق والمتاجر أقل بنسبة 50 % بدءً من اليوم السبت إلى الأول من يناير/ كانون الثاني.وفي السياق نفسه، أمر ماميثان تشاكييف، رئيس وكالة النقل والاتصالات في البلاد، بتنظيم النقل العام المجاني في يومي الاحتفال برأس السنة، 31 ديسمبر/ كانون الأول و1 يناير.
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أخبار تركمانستان, احتفالات رأس السنة

رئيس دولة يأمر بخفض أسعار السلع إلى النصف بدء من اليوم وحتى أول يناير

09:00 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف
رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneev
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أمر الرئيس التركماني، قربانقولي بيردي محمدوف، الحكومة بخفض أسعار بعض السلع بنسبة 50% بمناسبة عطلة رأس السنة المقبلة.
ووفقا لوسائل إعلام محلية حسبما ذكرت صحيفة "نيترالني تركمانستان" الحكومية، اليوم السبت، فقد أمر محمدوف بخفض أسعار السلع إلى النصف بمناسبة الاحتفال برأس السنة.
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وقالت الصحيفة إن الرئيس كلف تشاري جيليوف، نائب رئيس الوزراء، بضمان أن تكون تكلفة بعض المواد الغذائية والسلع المصنعة التي تُباع في الأسواق والمتاجر أقل بنسبة 50 % بدءً من اليوم السبت إلى الأول من يناير/ كانون الثاني.

وعلل الرئيس التركماني قراره بأنه يأتي من أجل أن يتمكن الناس من شراء الهدايا والاحتفال بالعيد.

وفي السياق نفسه، أمر ماميثان تشاكييف، رئيس وكالة النقل والاتصالات في البلاد، بتنظيم النقل العام المجاني في يومي الاحتفال برأس السنة، 31 ديسمبر/ كانون الأول و1 يناير.
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