راكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش

وقالت إدارة المرفأ في بيان إن "إدارات الميناء والشرطة والإطفاء استجابت لتقرير عن ضحية لم يستجب على الشاطئ بعد أن تم سحبه من المياه بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش على ما يبدو".وحدد المسؤولون، عند الساعة 10:48 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مكان راكب الأمواج قبالة شاطئ مورو باي العمومي، وفقًا لمدير المرفأ إيريك إندرسبي. ويقع خليج مورو على بعد 15 ميلاً إلى الغرب من سان لويس أوبيسبو.وقال إندرسبي إن "مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سان لويس أوبيسبو حدد هوية الضحية، ويعمل على إخطار أقارب الضحية قبل الإفصاح عن هويتها".وأمرت السلطات مرتادي الشاطئ الذي وقعت فيه الحادثة بتجنب السباحة خلال الـ24 ساعة القادمة، ولكنها لم تمنع ارتياده تماما.وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن جميع القروش تشكل خطرا على الإنسان، ولكن من بين أكثر من 360 فصيلة من فصائل القروش، يوجد عدد ضمن دائرة الفصائل التي قد تفترس البشر.وتعتبر أربعة أنواع فقط من أسماك القرش من الفصائل التي سجلت باسمها حوادث وفياة آدمية، وهم قرش النمر والقرش الأبيض العظيم وقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي.