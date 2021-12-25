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راكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش
راكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش
تعرض أحد هواة ركوب الأمواج لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء ممارسته لهوايته على شاطئ مرفأ مورو باي في ولاية كاليفورنيا غربي أمريكا. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:26+0000
2021-12-25T13:26+0000
أمريكا
سمكة قرش
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وقالت إدارة المرفأ في بيان إن "إدارات الميناء والشرطة والإطفاء استجابت لتقرير عن ضحية لم يستجب على الشاطئ بعد أن تم سحبه من المياه بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش على ما يبدو".وحدد المسؤولون، عند الساعة 10:48 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مكان راكب الأمواج قبالة شاطئ مورو باي العمومي، وفقًا لمدير المرفأ إيريك إندرسبي. ويقع خليج مورو على بعد 15 ميلاً إلى الغرب من سان لويس أوبيسبو.وقال إندرسبي إن "مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سان لويس أوبيسبو حدد هوية الضحية، ويعمل على إخطار أقارب الضحية قبل الإفصاح عن هويتها".وأمرت السلطات مرتادي الشاطئ الذي وقعت فيه الحادثة بتجنب السباحة خلال الـ24 ساعة القادمة، ولكنها لم تمنع ارتياده تماما.وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن جميع القروش تشكل خطرا على الإنسان، ولكن من بين أكثر من 360 فصيلة من فصائل القروش، يوجد عدد ضمن دائرة الفصائل التي قد تفترس البشر.وتعتبر أربعة أنواع فقط من أسماك القرش من الفصائل التي سجلت باسمها حوادث وفياة آدمية، وهم قرش النمر والقرش الأبيض العظيم وقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي.
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أمريكا, سمكة قرش

راكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش

13:26 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / JEANNOT LAPEYREسمكة قرش بيضاء ضخمة
سمكة قرش بيضاء ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / JEANNOT LAPEYRE
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تعرض أحد هواة ركوب الأمواج لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء ممارسته لهوايته على شاطئ مرفأ مورو باي في ولاية كاليفورنيا غربي أمريكا.
وقالت إدارة المرفأ في بيان إن "إدارات الميناء والشرطة والإطفاء استجابت لتقرير عن ضحية لم يستجب على الشاطئ بعد أن تم سحبه من المياه بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش على ما يبدو".
وحدد المسؤولون، عند الساعة 10:48 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مكان راكب الأمواج قبالة شاطئ مورو باي العمومي، وفقًا لمدير المرفأ إيريك إندرسبي.
ويقع خليج مورو على بعد 15 ميلاً إلى الغرب من سان لويس أوبيسبو.
وقال إندرسبي إن "مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سان لويس أوبيسبو حدد هوية الضحية، ويعمل على إخطار أقارب الضحية قبل الإفصاح عن هويتها".
وأمرت السلطات مرتادي الشاطئ الذي وقعت فيه الحادثة بتجنب السباحة خلال الـ24 ساعة القادمة، ولكنها لم تمنع ارتياده تماما.
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وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن جميع القروش تشكل خطرا على الإنسان، ولكن من بين أكثر من 360 فصيلة من فصائل القروش، يوجد عدد ضمن دائرة الفصائل التي قد تفترس البشر.
وتعتبر أربعة أنواع فقط من أسماك القرش من الفصائل التي سجلت باسمها حوادث وفياة آدمية، وهم قرش النمر والقرش الأبيض العظيم وقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي.
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