تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211225/سفينة-تابعة-للبحرية-الأمريكية-توقف-رحلة-بحرية-بسبب-تفشي-كوفيد--19-على-متنها-1054539253.html
سفينة تابعة للبحرية الأمريكية توقف رحلة بحرية بسبب تفشي "كوفيد -19" على متنها
سفينة تابعة للبحرية الأمريكية توقف رحلة بحرية بسبب تفشي "كوفيد -19" على متنها
قال الأسطول الأمريكي الرابع إن السفينة الساحلية "يو إس إس ميلووكي" أوقفت الرحلة بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراد طاقمها. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:26+0000
2021-12-25T09:26+0000
2021-12-25T09:26+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/76/1042707655_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2dcaa6b09a130b8e2d520aa3e8700f99.jpg
وقال البيان الصحفي: "لا تزال السفينة الحربية الساحلية يو إس إس ميلووكي (LCS 5) من طراز Freedom في الميناء حيث ثبت إصابة عدد من البحارة بكوفيد-19".وأضافت البحرية أن الطاقم بأكمله تم تطعيمه ولم يحدد عدد الحالات. ويقول البيان إن بعضهم يعاني من أعراض خفيفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/76/1042707655_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3dfd8ea10f96bf4b8ee794e60550f9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سفينة تابعة للبحرية الأمريكية توقف رحلة بحرية بسبب تفشي "كوفيد -19" على متنها
قال الأسطول الأمريكي الرابع إن السفينة الساحلية "يو إس إس ميلووكي" أوقفت الرحلة بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراد طاقمها.
وأضافت البحرية أن الطاقم بأكمله تم تطعيمه ولم يحدد عدد الحالات. ويقول البيان إن بعضهم يعاني من أعراض خفيفة.