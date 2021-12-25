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طائرة تدهس طفلا أثناء إقلاعها في الكونغو
طائرة تدهس طفلا أثناء إقلاعها في الكونغو
دهست طائرة شحن صغيرة طفلا، أمس الجمعة، أثناء إقلاعها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وكشف فرانسوا كابولا كاسونغو، المسؤول الإداري عن البلدة التي وقع فيها الحادث، أن الطفل، البالغ من العمر 12 عاما، كان يعبر مدرج الطائرات مع أصدقائه في أثناء إقلاع الطائرة.يشار إلى أن الطائرة التي صدمت الطفل هي طائرة شحن صغيرة تابعة لشركة طيران "كين-أفيا"، وكانت بصدد الإقلاع من مطار في بلدة إليبو في مقاطعة كاساي الكونغولية، مساء الجمعة، عندما ركض أطفال عبر المدرج، فوقع هذا الحادث الأليم.وأضاف كاسونغو لوسائل إعلام محلية: "كان صبيا يبلغ من العمر 12 عامًا على الأقل، يعبر مدرج الطائرات أثناء إقلاع الطائرة المتجهة إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، فسحقته الطائرة وتوفي على الفور"، وأكد أن السلطات كانت قد حثت المواطنين مرارا على عدم عبور المدرج، لكن مخالفة التعليمات مستمرة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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طائرة تدهس طفلا أثناء إقلاعها في الكونغو

11:43 GMT 25.12.2021
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دهست طائرة شحن صغيرة طفلا، أمس الجمعة، أثناء إقلاعها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
سبوتنيك. وكشف فرانسوا كابولا كاسونغو، المسؤول الإداري عن البلدة التي وقع فيها الحادث، أن الطفل، البالغ من العمر 12 عاما، كان يعبر مدرج الطائرات مع أصدقائه في أثناء إقلاع الطائرة.
يشار إلى أن الطائرة التي صدمت الطفل هي طائرة شحن صغيرة تابعة لشركة طيران "كين-أفيا"، وكانت بصدد الإقلاع من مطار في بلدة إليبو في مقاطعة كاساي الكونغولية، مساء الجمعة، عندما ركض أطفال عبر المدرج، فوقع هذا الحادث الأليم.
وأضاف كاسونغو لوسائل إعلام محلية: "كان صبيا يبلغ من العمر 12 عامًا على الأقل، يعبر مدرج الطائرات أثناء إقلاع الطائرة المتجهة إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، فسحقته الطائرة وتوفي على الفور"، وأكد أن السلطات كانت قد حثت المواطنين مرارا على عدم عبور المدرج، لكن مخالفة التعليمات مستمرة.
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