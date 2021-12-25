https://arabic.sputniknews.com/20211225/غورباتشوف-كان-بالإمكان-تفادي-انهيار-الاتحاد-السوفييتي-1054538743.html

غورباتشوف: كان بالإمكان تفادي انهيار الاتحاد السوفييتي

غورباتشوف: كان بالإمكان تفادي انهيار الاتحاد السوفييتي

أكد الرئيس السابق للاتحاد السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، أنه كان من الممكن إنقاذ الاتحاد من الانهيار من خلال تحويله إلى اتحاد دول ذات سيادة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T09:22+0000

2021-12-25T09:22+0000

2021-12-25T09:22+0000

روسيا

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وقال غورباتشوف إن هذا الاحتمال استمر حتى بعد الانقلاب الذي حدث في عام 1991 "في البداية قللنا من حجم وعمق مشاكل العلاقات بين الأعراق والعلاقات بين المركز والجمهوريات. لم نتوصل على الفور إلى نتيجة مفادها أن الاتحاد بحاجة إلى التجديد".وأشار إلى أنه كان من الممكن إنشاء اتحاد مع الجمهوريات ذات السيادة، التي يمكن أن تفوض بعض السلطات للحكومة المركزية، مؤكدا أن معظم المشاركين في الاتحاد السوفييتي كانوا على استعداد للموافقة على ذلك.في وقت سابق، أعلن غورباتشوف التورط المباشر للغرب في انهيار الاتحاد السوفييتي.يذكر أنه في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1991 أعلن ميخائيل غورباتشوف إنهاء أنشطته كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ووقع مرسومًا بنقل السيطرة على الأسلحة النووية الاستراتيجية إلى الرئيس الروسي آنذاك، بوريس يلتسين.وسبق توقيع الوثيقة أحداث وقعت منذ منتصف الثمانينيات على أراضي الاتحاد السوفييتي السابق. أدت التغييرات في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد إلى تعميق التناقضات بين الجمهوريات المركزية والجمهوريات النقابية الساعية إلى الاستقلال.

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روسيا