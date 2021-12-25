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لجنة برلمانية ليبية تستنكر "التدخل البريطاني" في شؤون البلاد الداخلية
لجنة برلمانية ليبية تستنكر "التدخل البريطاني" في شؤون البلاد الداخلية
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي". 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T19:48+0000
2021-12-25T19:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وبحسب بيان للجنة، مساء اليوم السبت: "استغربت اللجنة أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد".وفي وقت سابق أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد.وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".وأشارت إلى أن "اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي".ودعت اللجنة، في الوقت ذاته "الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي".
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أخبار ليبيا اليوم

لجنة برلمانية ليبية تستنكر "التدخل البريطاني" في شؤون البلاد الداخلية

19:48 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".
وبحسب بيان للجنة، مساء اليوم السبت: "استغربت اللجنة أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد".
وفي وقت سابق أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد.
وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت اللجنة "حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك".

وأشارت إلى أن "اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي".
ودعت اللجنة، في الوقت ذاته "الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي".
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