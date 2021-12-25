https://arabic.sputniknews.com/20211225/مشروب-شعبي-يخفض-نسبة-السكر-في-الدم-بعد-60-دقيقة-من-تناوله-1054560633.html

مشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله

مشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله

وجدت إحدى الدراسات أن تناول مشروب شهير يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ بعد 60 دقيقة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T20:58+0000

2021-12-25T20:58+0000

2021-12-25T20:58+0000

ضغط الدم

الإنسولين

الشاي الأسود

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ويعاني المرضى بداء السكري من النوع الثاني من إعاقة إنتاج الإنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم، ويؤدي انخفاضه إلى ارتفاع السكر ما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، وفق إكسبريس.لكن، يمكن التحكم في مستويات السكر من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول عناصر معينة تساعد في جعل مستويات السكر في الدم أقل تقلبا.وجدت دراسة نُشرت في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition أن الشاي الأسود يقلل بشكل كبير من ارتفاع مستويات السكر في الدم بين البالغين الأصحاء ومرضى السكري.لفحص التأثير، تناول المشاركون وهم 24 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 عاما، مشروبا سكريا أولا قبل أن تشرب مجموعة منهم الشاي الأسود ومجموعة أخرى مشروبا وهميا.تم جمع عينات الدم في البداية، ثم تمت جمعها مجددا بعد 30 و60 و90 و120 دقيقة لقياس مستويات السكر في الدم والإنسولين.وكتب الباحثون أن المشروب الذي يحتوي الشاي الأسود خفض "بشكل ملحوظ" نسبة الجلوكوز في الدم مقارنة مع الدواء الوهمي، وقد لوحظ هذا التأثير في غضون 60 دقيقة من تناوله.وخلص الباحثون إلى أن الشاي الأسود وهو أحد أكثر المشروبات الساخنة استهلاكا في العالم يمكن أن يقلل من مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام.

https://arabic.sputniknews.com/20171005/زيادة-الوزن-كاليفورنيا-علماء-الشاي-الأسود-1026574037.html

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ضغط الدم, الإنسولين, الشاي الأسود