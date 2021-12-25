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https://arabic.sputniknews.com/20211225/مشروب-شعبي-يخفض-نسبة-السكر-في-الدم-بعد-60-دقيقة-من-تناوله-1054560633.html
مشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله
مشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله
وجدت إحدى الدراسات أن تناول مشروب شهير يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ بعد 60 دقيقة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:58+0000
2021-12-25T20:58+0000
ضغط الدم
الإنسولين
الشاي الأسود
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ويعاني المرضى بداء السكري من النوع الثاني من إعاقة إنتاج الإنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم، ويؤدي انخفاضه إلى ارتفاع السكر ما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، وفق إكسبريس.لكن، يمكن التحكم في مستويات السكر من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول عناصر معينة تساعد في جعل مستويات السكر في الدم أقل تقلبا.وجدت دراسة نُشرت في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition أن الشاي الأسود يقلل بشكل كبير من ارتفاع مستويات السكر في الدم بين البالغين الأصحاء ومرضى السكري.لفحص التأثير، تناول المشاركون وهم 24 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 عاما، مشروبا سكريا أولا قبل أن تشرب مجموعة منهم الشاي الأسود ومجموعة أخرى مشروبا وهميا.تم جمع عينات الدم في البداية، ثم تمت جمعها مجددا بعد 30 و60 و90 و120 دقيقة لقياس مستويات السكر في الدم والإنسولين.وكتب الباحثون أن المشروب الذي يحتوي الشاي الأسود خفض "بشكل ملحوظ" نسبة الجلوكوز في الدم مقارنة مع الدواء الوهمي، وقد لوحظ هذا التأثير في غضون 60 دقيقة من تناوله.وخلص الباحثون إلى أن الشاي الأسود وهو أحد أكثر المشروبات الساخنة استهلاكا في العالم يمكن أن يقلل من مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام.
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ضغط الدم, الإنسولين, الشاي الأسود

مشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله

20:58 GMT 25.12.2021
© Photo / Pixabay / Natalia Koroshchenko الشاي
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Photo / Pixabay / Natalia Koroshchenko
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وجدت إحدى الدراسات أن تناول مشروب شهير يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ بعد 60 دقيقة.
ويعاني المرضى بداء السكري من النوع الثاني من إعاقة إنتاج الإنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم، ويؤدي انخفاضه إلى ارتفاع السكر ما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، وفق إكسبريس.
لكن، يمكن التحكم في مستويات السكر من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول عناصر معينة تساعد في جعل مستويات السكر في الدم أقل تقلبا.
كأس من الشاي مع النعنع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2017
فوائد الشاي الأسود في تخفيف الوزن
5 أكتوبر 2017, 07:52 GMT
وجدت دراسة نُشرت في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition أن الشاي الأسود يقلل بشكل كبير من ارتفاع مستويات السكر في الدم بين البالغين الأصحاء ومرضى السكري.
لفحص التأثير، تناول المشاركون وهم 24 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 عاما، مشروبا سكريا أولا قبل أن تشرب مجموعة منهم الشاي الأسود ومجموعة أخرى مشروبا وهميا.
تم جمع عينات الدم في البداية، ثم تمت جمعها مجددا بعد 30 و60 و90 و120 دقيقة لقياس مستويات السكر في الدم والإنسولين.
وكتب الباحثون أن المشروب الذي يحتوي الشاي الأسود خفض "بشكل ملحوظ" نسبة الجلوكوز في الدم مقارنة مع الدواء الوهمي، وقد لوحظ هذا التأثير في غضون 60 دقيقة من تناوله.
وخلص الباحثون إلى أن الشاي الأسود وهو أحد أكثر المشروبات الساخنة استهلاكا في العالم يمكن أن يقلل من مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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