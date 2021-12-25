https://arabic.sputniknews.com/20211225/ناشطة-تونسية-الرئيس-وشرفاء-البلاد-يرفضون-تكرار-الاغتيالات-التي-هي-وصمة-عار-في--تاريخنا--1054551743.html

ناشطة: الرئيس وشرفاء تونس يرفضون تكرار الاغتيالات التي هي وصمة عار في تاريخ البلاد

ناشطة: الرئيس وشرفاء تونس يرفضون تكرار الاغتيالات التي هي وصمة عار في تاريخ البلاد

قررت النيابة العمومية التونسية فتح تحقيق بخصوص ما صرح به الرئيس قيس سعيد حول "رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين" في تونس. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T15:49+0000

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ناشطة تونسية: الرئيس وشرفاء تونس يرفضون تكرار الاغتيالات التي هي وصمة عار في تاريخ البلاد ناشطة تونسية: الرئيس وشرفاء تونس يرفضون تكرار الاغتيالات التي هي وصمة عار في تاريخ البلاد

وكان قد أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، أن هناك "مؤامرات تحاك" في بلاده تصل إلى "حد الاغتيال"، مشيرا إلى أن البعض "تعاون" مع استخبارات دول أجنبية لقتل عدد من المسؤولين.يقول الخبير في الشأن التونسي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:بدورها تقول الناشطة السياسية التونسية الدكتورة ريم الغيد سويد، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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