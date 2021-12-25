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https://arabic.sputniknews.com/20211225/نجم-برشلونة-يتزوج-فتاة-مغربية-فيديو-1054542377.html
"نجم برشلونة" يتزوج فتاة مغربية... فيديو
"نجم برشلونة" يتزوج فتاة مغربية... فيديو
تزوج نجم فريق برشلونة الإسباني الشهير عثمان ديمبيلي، يوم الخميس الماضي، من فتاة مغربية مسلمة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T11:09+0000
2021-12-25T11:09+0000
2021-12-25T11:10+0000
أخبار برشلونة
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ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أظهر نجم برشلونة وزوجته المغربية، وهما يرتديان الزي المغربي، ويتم زفافهما بالطريقة المغربية كذلك.كذلك أظهر الفيديو قيام اللاعب بالرقص على أنغام الموسيقى المغربية، في حفل ظهر أنه كان مقتصرا على العائلتين وبعض الأصدقاء.يشار إلى أن لاعبي برشلونة يقضون الآن إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار برشلونة
"نجم برشلونة" يتزوج فتاة مغربية... فيديو 11:09 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 11:10 GMT 25.12.2021)
تزوج نجم فريق برشلونة الإسباني الشهير عثمان ديمبيلي، يوم الخميس الماضي، من فتاة مغربية مسلمة.
ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أظهر نجم برشلونة وزوجته المغربية، وهما يرتديان الزي المغربي، ويتم زفافهما بالطريقة المغربية كذلك.
كذلك أظهر الفيديو قيام اللاعب بالرقص على أنغام الموسيقى المغربية، في حفل ظهر أنه كان مقتصرا على العائلتين وبعض الأصدقاء.
يشار إلى أن لاعبي برشلونة يقضون الآن إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.