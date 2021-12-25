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وزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"
وزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"
طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، بمحاكمة قيادات جماعة "أنصار الله" اليمنية باعتبارهم "مجرمي حرب"، لافتا إلى ضرورة التحرك... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T17:02+0000
2021-12-25T17:02+0000
أخبار اليمن الأن
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وعلق الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، مدينا هجوم أنصار الله على منطقة جازان السعودية، وكتب: "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى مقتل مدنيين (مواطن سعودي، مغترب يمني) وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية".وأضاف في تغريدة أخرى: "الجرائم التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف أرواح المدنيين الأبرياء، والملايين من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات، يؤكد مضي المليشيا بإيعاز إيراني في تصعيد هجماتها الإرهابية، ورفض كل دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بالقوانين والمواثيق الدولية".وشدد الإرياني على أن "هذه الهجمات الإرهابية تهدد حياة أكثر من اثنين مليون مغترب يمني تحتضنهم المملكة، بعد أن فروا من بطش وإرهاب مليشيا الحوثي، وسياسات التجويع والإذلال التي انتهجتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطلبا للرزق والأمن والسكينة، فلاحقتهم صواريخ وقذائف المليشيا".وفي تغريدة أخرى كتب الإرياني مطالبا "المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة بعدم الاكتفاء بالإدانات، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإنقاذ الشعب اليمني وتخليص المنطقة من هذا الخطر الذي يستهدف الجميع، والتحرك الفوري لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة أخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

وزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"

17:02 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Muhammed Hemeda
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طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، بمحاكمة قيادات جماعة "أنصار الله" اليمنية باعتبارهم "مجرمي حرب"، لافتا إلى ضرورة التحرك الفوري لتصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية".
وعلق الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، مدينا هجوم أنصار الله على منطقة جازان السعودية، وكتب: "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى مقتل مدنيين (مواطن سعودي، مغترب يمني) وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية".
وأضاف في تغريدة أخرى: "الجرائم التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف أرواح المدنيين الأبرياء، والملايين من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات، يؤكد مضي المليشيا بإيعاز إيراني في تصعيد هجماتها الإرهابية، ورفض كل دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بالقوانين والمواثيق الدولية".
وشدد الإرياني على أن "هذه الهجمات الإرهابية تهدد حياة أكثر من اثنين مليون مغترب يمني تحتضنهم المملكة، بعد أن فروا من بطش وإرهاب مليشيا الحوثي، وسياسات التجويع والإذلال التي انتهجتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطلبا للرزق والأمن والسكينة، فلاحقتهم صواريخ وقذائف المليشيا".
وفي تغريدة أخرى كتب الإرياني مطالبا "المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة بعدم الاكتفاء بالإدانات، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإنقاذ الشعب اليمني وتخليص المنطقة من هذا الخطر الذي يستهدف الجميع، والتحرك الفوري لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة أخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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