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https://arabic.sputniknews.com/20211225/4-علامات-على-يديك-تشير-إلى-إصابتك-بمرض-الكبد-الدهني-1054551397.html
4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني
4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني
يعني مرض الكبد الدهني وجود دهون زائدة في الكبد، وقد تتفاقم هذه الحالة جراء تناول الكحول، مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بمرور الوقت. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T15:28+0000
2021-12-25T15:28+0000
تليف الكبد
الكبد
التهاب الكبد الوبائي
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يمكن أن تحمل يديك القرائن اللازمة فيما يتعلق بخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، بما في ذلك الأصابع المتعرجة، وهي الحالة التي يظهر فيها الجزء العلوي من الأصابع (عقلة الإصبع التي تحوي الظفر) أعرض وأكثر سمكا من باقي أجزاء الإصبع، بحسب express.مؤشر آخر على وجود دهون كبيرة حول الكبد هو عندما تبدأ اليدين في الارتعاش - وهو اهتزاز لا إرادي.وإجمالا فإن هناك 4 علامات تظهر على اليدين وقد تشير إلى إصابتك بالكبد الدهني، أولها النخيل الأحمر، وهو اسم يطلق على ظهور بقع حمراء في اليدين، إضافة إلى تعجر الأصابع (الأصابع المتعرجة)، والأظافر البيضاء والأيادي المرتعشة.ويمكن للكبد الدهني سواء أكان بسبب النظام الغذائي غير الصحي، أو الكبد الدهني الكحولي، أن يؤدي إلى تليف الكبد وصولا إلى فشله.الخبر الجيد، أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في منع تطور مرض الكبد الدهني وتشمل الثوم والقهوة والكراث والهليون والبروبيوتيك.كذلك، يجب اختيار الحبوب الكاملة والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة أو السكر.تقول ميديكال نيوز توداي: "قد يكون من الصعب على الشخص معرفة متى يطلب المشورة من الطبيب لأن مرض الكبد الدهني لا تظهر عليه أعراض في كثير من الأحيان".
https://arabic.sputniknews.com/20210711/3-أعراض-لمرض-الكبد-الدهني-قد-لا-تلاحظها-1049532569.html
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تليف الكبد, الكبد, التهاب الكبد الوبائي

4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

15:28 GMT 25.12.2021
© instagram/ XNailsByMiriرسم بابا نويل على الأظافر
رسم بابا نويل على الأظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© instagram/ XNailsByMiri
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يعني مرض الكبد الدهني وجود دهون زائدة في الكبد، وقد تتفاقم هذه الحالة جراء تناول الكحول، مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بمرور الوقت.
يمكن أن تحمل يديك القرائن اللازمة فيما يتعلق بخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، بما في ذلك الأصابع المتعرجة، وهي الحالة التي يظهر فيها الجزء العلوي من الأصابع (عقلة الإصبع التي تحوي الظفر) أعرض وأكثر سمكا من باقي أجزاء الإصبع، بحسب express.
مؤشر آخر على وجود دهون كبيرة حول الكبد هو عندما تبدأ اليدين في الارتعاش - وهو اهتزاز لا إرادي.
وإجمالا فإن هناك 4 علامات تظهر على اليدين وقد تشير إلى إصابتك بالكبد الدهني، أولها النخيل الأحمر، وهو اسم يطلق على ظهور بقع حمراء في اليدين، إضافة إلى تعجر الأصابع (الأصابع المتعرجة)، والأظافر البيضاء والأيادي المرتعشة.
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2021
3 أعراض لمرض الكبد الدهني قد لا تلاحظها
11 يوليو, 06:31 GMT
ويمكن للكبد الدهني سواء أكان بسبب النظام الغذائي غير الصحي، أو الكبد الدهني الكحولي، أن يؤدي إلى تليف الكبد وصولا إلى فشله.
الخبر الجيد، أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في منع تطور مرض الكبد الدهني وتشمل الثوم والقهوة والكراث والهليون والبروبيوتيك.
كذلك، يجب اختيار الحبوب الكاملة والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة أو السكر.
تقول ميديكال نيوز توداي: "قد يكون من الصعب على الشخص معرفة متى يطلب المشورة من الطبيب لأن مرض الكبد الدهني لا تظهر عليه أعراض في كثير من الأحيان".
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