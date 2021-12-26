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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أمريكا-تدعو-الصومال-لإتمام-الانتخابات-البرلمانية-سريعا-1054595861.html
أمريكا تدعو الصومال لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا
أمريكا تدعو الصومال لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا
دعت أمريكا إلى إتمام الانتخابات في الصومال بشكل سريع. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T21:17+0000
2021-12-26T21:17+0000
2021-12-26T21:15+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)".وكانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز". وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية.ويتبادل الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الاتهامات بتعطيل الانتخابات. ويقول محللون حسب رويترز، إن هذا الأمر يصرف الانتباه عن قتال الحكومة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة "المحظور في روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أمريكا تدعو الصومال لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا
دعت أمريكا إلى إتمام الانتخابات في الصومال بشكل سريع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)".
وكانت الانتخابات البرلمانية في
الصومال
قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز".
وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية.
ويتبادل الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الاتهامات بتعطيل الانتخابات. ويقول محللون حسب رويترز، إن هذا الأمر يصرف الانتباه عن قتال الحكومة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة "المحظور في روسيا".