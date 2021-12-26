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أمريكا تدعو الصومال لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا
أمريكا تدعو الصومال لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا
دعت أمريكا إلى إتمام الانتخابات في الصومال بشكل سريع. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T21:17+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)".وكانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز". وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية.ويتبادل الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الاتهامات بتعطيل الانتخابات. ويقول محللون حسب رويترز، إن هذا الأمر يصرف الانتباه عن قتال الحكومة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة "المحظور في روسيا".
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أمريكا تدعو الصومال لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا

21:17 GMT 26.12.2021
© AFP 2021شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021
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دعت أمريكا إلى إتمام الانتخابات في الصومال بشكل سريع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)".
وكانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز".
وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية.
ويتبادل الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الاتهامات بتعطيل الانتخابات. ويقول محللون حسب رويترز، إن هذا الأمر يصرف الانتباه عن قتال الحكومة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة "المحظور في روسيا".
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