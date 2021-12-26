الجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
فازت العاصمة العمانية مسقط، بلقب العاصمة الرقمية العربية للعام المقبل 2022، حسبما أعلنت عنه الجامعة العربية.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد أكدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع للجامعة العربية، اليوم الأحد فوز مسقط كعاصمة رقمية عربية للعام المقبل 2022.
مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات يعلن في ختام أعمال الدورة الـ25 للمجلس عبر الاتصال المرئي، فوز مسقط عاصمة رقمية عربية لعام ٢٠٢٢م.#العمانية pic.twitter.com/aZqcVeid8i— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 26, 2021
وجاء الإعلان عن فوز العاصمة العامانية بهذا اللقب، في ختام أعمال الدورة الـ25 للمجلس والتي عقدتها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابعة للجامعة العربية اليوم عبر الاتصال المرئي.
من جانبه صرح سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات العماني أن "ملف ترشح السلطنة تحت شعار "مستقبل رقمي صانع للفرص" منسجم مع توجهات الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ولفت إلى أن الملف حدد ثلاثة محاور مهمة تتمثل في "الأمن السيبراني، والابتكار الرقمي والقدرات وتنمية المهارات الرقمية" مشيرا غلى أن الوزارة تهدف "من خلال هذه الاستضافة إلى تنمية المواهب والمهارات الرقمية في العالم العربي، وإثراء المحتوى الرقمي العربي، وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي".
معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يقول لوكالة الأنباء العُمانية إن فوز مسقط عاصمة رقمية عربية لعام ٢٠٢٢ يعكس ثقة الدول العربية بالمُمكنات الرقمية والتشريعية التي تحظى بها سلطنة عُمان في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. pic.twitter.com/xHYvmn8hqM— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 26, 2021
كما أوضح الوزير العماني أن بلاده "تقع في عصب التجارة العالمية ومؤهلة لتكون مركزًا عالميًا لتبادل البيانات لما تتمتع من مُمكنات رقمية كبُنية أساسية رقمية متطورة، ومجتمع شاب مُتمكن تقنيًا، وكابلات بحرية تربط العالم رقميًا، مُعززة تلك المُمكنات بخدمات لوجستية حديثة، مثل شبكة طرق سريعة، موانئ ومطارات متطورة ومتصلة عالميًا ومواصلات حديثة، ومستودعات موزعة ومناطق حرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص جلب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان".
يشار إلى أن "العاصمة الرقمية العربية هي مدينة تابعة لإحدى الدول العربية يتم اختيارها سنويًا لتقديم واحتضان مبادرات ونماذج مختلفة ناجحة في مجال الاستخدامات الرقمية والاقتصاد الرقمي".
وقد تم اختيار مدينة الرياض كعاصمة رقمية عربية في العام 2020م فيما حصلت القاهرة على اللقب العام الحالي.