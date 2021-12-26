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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الجيش-السوري-يعترض-مدرعات-أمريكية-أثناء-مرورها-في-مزرعة-بالحسكة-ويجبرها-على-المغادرة-فيديو-1054575113.html
الجيش السوري يعترض مدرعات أمريكية أثناء مرورها في مزرعة بالحسكة ويجبرها على المغادرة... فيديو
الجيش السوري يعترض مدرعات أمريكية أثناء مرورها في مزرعة بالحسكة ويجبرها على المغادرة... فيديو
قامت القوات السورية، اليوم الأحد، باعتراض عدد من مدرعات تابعة للجيش الأمريكي أثناء مرورها في إحدى المزارع بمحافظة الحسكة، حيث أجبرها على مغادرة المنطقة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:14+0000
2021-12-26T12:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سوريا
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وحسب وكالة الأنباء السورية، كانت 4 مدرعات أمريكية تحاول المرور في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.ولكن حاجزا عسكريا للجيش السوري اعترض المدرعات وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة.يشار إلى أن مدرعات وجنود الجيش الأمريكي تكثف خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة الرفض والمقاومة الشعبية لها.وفي وقت سابق، تصدى سكان قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي وقرية المجيبرة وأم الذهب بريف مدينة الحسكة الشرقي والشمالي، لمدرعات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال والتحرك الشعبي ضده على الأراضي السورية.بينما كشفت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات الاحتلال الأمريكي وجيوش ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم يحاولون من هذه التصرفات غير المسؤولة إيجاد شرعية لتواجدهم غير الشرعي من خلال الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرته.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الجيش-الأمريكي-يكثف-من-محاولاته-اختراق-حواجز-الجيش-السوري-شرقي-البلاد-1054277370.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, سوريا

الجيش السوري يعترض مدرعات أمريكية أثناء مرورها في مزرعة بالحسكة ويجبرها على المغادرة... فيديو

12:14 GMT 26.12.2021
© REUTERS / RODI SAIDالقوات الأمريكية في سوريا
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / RODI SAID
تابعنا عبر
قامت القوات السورية، اليوم الأحد، باعتراض عدد من مدرعات تابعة للجيش الأمريكي أثناء مرورها في إحدى المزارع بمحافظة الحسكة، حيث أجبرها على مغادرة المنطقة.
وحسب وكالة الأنباء السورية، كانت 4 مدرعات أمريكية تحاول المرور في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.
ولكن حاجزا عسكريا للجيش السوري اعترض المدرعات وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة.
القوات الأمريكية في منبج السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
الجيش الأمريكي يكثف من محاولاته اختراق حواجز الجيش السوري شرقي البلاد
17 ديسمبر, 16:10 GMT
يشار إلى أن مدرعات وجنود الجيش الأمريكي تكثف خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة الرفض والمقاومة الشعبية لها.
وفي وقت سابق، تصدى سكان قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي وقرية المجيبرة وأم الذهب بريف مدينة الحسكة الشرقي والشمالي، لمدرعات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال والتحرك الشعبي ضده على الأراضي السورية.
بينما كشفت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات الاحتلال الأمريكي وجيوش ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم يحاولون من هذه التصرفات غير المسؤولة إيجاد شرعية لتواجدهم غير الشرعي من خلال الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرته.
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