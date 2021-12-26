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الحكومة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمواجهة أوميكرون
الحكومة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمواجهة أوميكرون
أكدت الحكومة الكويتية أنها تتابع آخر مستجدات متحور كورونا "أوميكرون"، مشددة على المواطنين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:51+0000
2021-12-26T15:51+0000
الكويت
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وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، اليوم الأحد، إن الجهات الحكومية المعنية تتابع آخر مستجدات المتحور الجديد والاستعداد لمواجهة الانتشار السريع له في مختلف دول العالم، مؤكدا على أن الجهات الحكومية المهنية تقف دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.وشدد الناطق باسم الحكومة على أهمية استمرار تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات الصحية، لا سيما ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بما "يجسد العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في البلاد".وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقد اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
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الحكومة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمواجهة أوميكرون

15:51 GMT 26.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEرجل يرتدي قناع الوجه الواقي في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد في الكويت
رجل يرتدي قناع الوجه الواقي في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أكدت الحكومة الكويتية أنها تتابع آخر مستجدات متحور كورونا "أوميكرون"، مشددة على المواطنين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، اليوم الأحد، إن الجهات الحكومية المعنية تتابع آخر مستجدات المتحور الجديد والاستعداد لمواجهة الانتشار السريع له في مختلف دول العالم، مؤكدا على أن الجهات الحكومية المهنية تقف دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

ودعا المزرم، سكان البلاد سواء مواطنين أو مقيمين إلى تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المعتمد لفيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة أثناء التواجد في المناسبات الاجتماعية.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أهمية استمرار تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات الصحية، لا سيما ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بما "يجسد العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في البلاد".
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقد اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
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