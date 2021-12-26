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الحكومة المغربية تشكر الإمارات في "إكسبو دبي"
الحكومة المغربية تشكر الإمارات في "إكسبو دبي"
توجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالشكره إلى دولة الإمارات والدول الخليجية، لما أبدته من "مساندة قوية للمغرب لاستكمال وحدته الترابية ومغربية الصحراء"،... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:36+0000
2021-12-26T16:36+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها أخنوش أثناء مشاركته في معرض "إكسبو دبي"، حيث هنأ دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة احتفالها بعيدها الخمسين راجيا لها دوام التقدم والازدهار والرخاء، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".وأشاد أخنوش بالنجاح الكبير للإمارات مؤكدا أن ذلك النجاح "مبعث فخر كبير لنا كعرب، خصوصا أن هذه التظاهرة تنظم لأول مرة على أرض دولة عربية شقيقة وفي ظرفية دقيقة يعيش فيها العالم تحت وطأة جائحة صحية".وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي 2020" تعبير عن التزام المغرب بالمساهمة الفعالة لإغناء الحوار الجاد، على المستويين الإقليمي والعالمي، من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للجميع.وفي وقت سابق، توجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالشكر إلى جميع دول الخليج لدعمهم لقضية "مغربية الصحراء".جاء ذلك في سياق برقية شكر بعث بها العاهل المغربي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يشكره فيها على دعم بلاده لمغربية الصحراء، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".وقال محمد السادس في برقيته: "يسعدني أن أعرب لكم عن أجمل تحياتي وأصدق مشاعر الإكبار، التي أكنها لشخصكم الكريم، مجددا اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا ويجمع أسرتينا الملكيتين وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة، والمودة الخالصة".
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العالم العربي

الحكومة المغربية تشكر الإمارات في "إكسبو دبي"

16:36 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNAرئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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توجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالشكره إلى دولة الإمارات والدول الخليجية، لما أبدته من "مساندة قوية للمغرب لاستكمال وحدته الترابية ومغربية الصحراء"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها أخنوش أثناء مشاركته في معرض "إكسبو دبي"، حيث هنأ دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة احتفالها بعيدها الخمسين راجيا لها دوام التقدم والازدهار والرخاء، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".
وأشاد أخنوش بالنجاح الكبير للإمارات مؤكدا أن ذلك النجاح "مبعث فخر كبير لنا كعرب، خصوصا أن هذه التظاهرة تنظم لأول مرة على أرض دولة عربية شقيقة وفي ظرفية دقيقة يعيش فيها العالم تحت وطأة جائحة صحية".
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي 2020" تعبير عن التزام المغرب بالمساهمة الفعالة لإغناء الحوار الجاد، على المستويين الإقليمي والعالمي، من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للجميع.
وفي وقت سابق، توجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالشكر إلى جميع دول الخليج لدعمهم لقضية "مغربية الصحراء".
جاء ذلك في سياق برقية شكر بعث بها العاهل المغربي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يشكره فيها على دعم بلاده لمغربية الصحراء، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".
وقال محمد السادس في برقيته: "يسعدني أن أعرب لكم عن أجمل تحياتي وأصدق مشاعر الإكبار، التي أكنها لشخصكم الكريم، مجددا اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا ويجمع أسرتينا الملكيتين وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة، والمودة الخالصة".
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