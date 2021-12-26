السفير الياباني في السعودية يكشف سبب لجوئه إلى القرآن الكريم
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
© Photo / wikipedia
كشف السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، اليوم الأحد، عن السبب الذي دفعه للجوء إلى القرآن الكريم، على الرغم من كونه لا يعتنق الديانة الإسلامية.
وقال السفير الياباني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه بدأ بالاستماع لسورة "الفاتحة"، أولى سور القرآن الكريم؛ "بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية".
بعد عودتي من رحلتي إلى المنطقة الشرقية حيث شاركت في الندوة بدأت أزور هذا الموقع بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية.— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) December 25, 2021
سورة الفاتحة - Google 検索 https://t.co/Vx0HmhtLvO
ويعتمد الدبلوماسي الياباني على "تويتر" بشكل كبير في التواصل مع السعوديين بوصفه يستقطب الملايين منهم، ويشاركهم صور ومقاطع فيديو لنشاطاته المتواصلة في المملكة.
كما يلبي السفير دعوات لتناول الطعام والتعرف على أشهر أكلات السعوديين ويشارك مواطني المملكة رقصاتهم التراثية المعروفة، وبينها العرضة السعودية، الأشهر بين تلك الرقصات.
لقد دعيت إلى تناول العشاء في المطعم التراثي في تبوك وتناولت المفطح، وحاولت أن أنقل لزميلي الياباني الذي رافقني للعشاء ما تعلمته سابقًا عن الضرب بالخمسة pic.twitter.com/GIeKMP3qRL— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) December 7, 2021
ودرس السفير إيواي اللغة العربية قبل نحو 3 عقود في مصر التي أقام فيها لذلك الغرض، ليتقنها بشكل ممتاز.
احترامًا لكل أصدقائي العراقيين الأعزاء أقوم بكتابة هذه التغريدة بلهجتهم.— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) December 8, 2021
چنت معزوم في منزل اخويه السفير عبد الستار البارحة ويه بعض السفراء العرب وتونست هوايه بالامسية وتذوقنا المسگوف الأصيل. ألف شكر لحسن حفاوتك سعاده السفير العزيز والفاضل. أكرمك الله pic.twitter.com/7mV2eXl29e
وتم تعيينه سفيرا في السعودية، مطلع العام الحالي، وسبق له أن عمل نائبا للسفير في الرياض قبل 10 سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في العراق، وعُرف بتواصله مع السكان بلغتهم، ولهجاتهم المحلية؛ ما أكسبه شعبية كبيرة.