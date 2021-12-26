السيسي: نحن نعمل سواء رأتنا الناس أم لا

جاءت تصريحات السيسي خلال مناقشته للمسؤولين عن مشروع "توشكى الخير" بمناسبة افتتاح هذا المشروع، حيث استفسر الرئيس عن زراعة فرع 4 في منطقة توشكى، والريف المصري بمساحة 80 ألف فدان، والتوسعات المستقبلية لـ 151 ألف، وجنوب فرع 4 للخمسين ألف فدان، حسبما نقلت قناة "تن".وبعد استماعه لعرض تقديمي عن المشروع، قال الرئيس المصري: "هل عندكم مشكلة في دول والناس شيفانا؟ مش بقول كده عشان حاجة، إحنا بنشتغل سواء الناس شيفانة ولا ما شافتناش أقصد أقول ده بقى التزام عليكم انتو وده مش ليا ده للمصريين".يذكر أن الرئيس السيسي شهد، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"، والذي أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.في السياق ذاته، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح طريق "توشكى شرق العوينات" بطول 360 كيلو متر، ويعد مشروع "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات المصرية العملاقة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه الدولة تعمل في مشروع "توشكى" بأسوان، سواء رأى المواطنون هذا العمل أم لا.
جاءت تصريحات السيسي خلال مناقشته للمسؤولين عن مشروع "توشكى الخير" بمناسبة افتتاح هذا المشروع، حيث استفسر الرئيس عن زراعة فرع 4 في منطقة توشكى، والريف المصري بمساحة 80 ألف فدان، والتوسعات المستقبلية لـ 151 ألف، وجنوب فرع 4 للخمسين ألف فدان، حسبما نقلت قناة "تن".
وبعد استماعه لعرض تقديمي عن المشروع، قال الرئيس المصري: "هل عندكم مشكلة في دول والناس شيفانا؟ مش بقول كده عشان حاجة، إحنا بنشتغل سواء الناس شيفانة ولا ما شافتناش أقصد أقول ده بقى التزام عليكم انتو وده مش ليا ده للمصريين".
يذكر أن الرئيس السيسي شهد، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"، والذي أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.
في السياق ذاته، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح طريق "توشكى شرق العوينات" بطول 360 كيلو متر، ويعد مشروع "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات المصرية العملاقة.