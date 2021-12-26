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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الصين-تعين-مسؤولا-جديدا-في-إقليم-شينجيانغ-1054572019.html
الصين تعين مسؤولا جديدا في إقليم شينجيانغ
الصين تعين مسؤولا جديدا في إقليم شينجيانغ
عينت الحكومة الصينية مسؤولا جديدا في إقليم شينجيانغ خلفا لرجلها القوي في الإقليم تشين تشوانجو المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام الماضي. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:02+0000
2021-12-26T11:02+0000
الصين
شينجيانغ
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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس السبت، أن تشوانجو البالغ من العمر 66 عاما "لم يعد يشغل" منصبه.ولم تذكر الوكالة أي سبب لإقالة تشين أو مهمته القادمة، في الوقت الذي تثير فيه مسألة وضع الإويغور توترا بين بكين والغرب.وتولى رئاسة الإقليم حاليا ما شينغروي الذي كان يقود حتى تعيينه الأخير مقاطعة غوانغدونغ (جنوبا) وعاصمتها كانتون، بحسب وكالة "فرانس برس".ويعد تشين تشوانجو، وهو عسكري سابق أعلى مسؤول شيوعي في هذه الإقليم منذ آب/أغسطس 2016.وعقب وصوله إلى السلطة في الإقليم، ظهرت معلومات تشير إلى وجود معسكرات احتجاز في الإقليم تهدف لقمع الإويغور، وهو ما نفته بكين في البداية.ويأتي الإعلان عن إقالة تشوانجو بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات صينية متهمة بانتهاك الحقوق الأساسية في شينجيانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20200126/بعد-استخدامها-لمراقبة-الأويغور-في-الصين-لندن-تطبق-تقنية-أمنية-جديدة-1044189421.html
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الصين, شينجيانغ

الصين تعين مسؤولا جديدا في إقليم شينجيانغ

11:02 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakisأقلية الإيغور المسلمة
أقلية الإيغور المسلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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عينت الحكومة الصينية مسؤولا جديدا في إقليم شينجيانغ خلفا لرجلها القوي في الإقليم تشين تشوانجو المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس السبت، أن تشوانجو البالغ من العمر 66 عاما "لم يعد يشغل" منصبه.
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ولم تذكر الوكالة أي سبب لإقالة تشين أو مهمته القادمة، في الوقت الذي تثير فيه مسألة وضع الإويغور توترا بين بكين والغرب.
وتولى رئاسة الإقليم حاليا ما شينغروي الذي كان يقود حتى تعيينه الأخير مقاطعة غوانغدونغ (جنوبا) وعاصمتها كانتون، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويعد تشين تشوانجو، وهو عسكري سابق أعلى مسؤول شيوعي في هذه الإقليم منذ آب/أغسطس 2016.
وعقب وصوله إلى السلطة في الإقليم، ظهرت معلومات تشير إلى وجود معسكرات احتجاز في الإقليم تهدف لقمع الإويغور، وهو ما نفته بكين في البداية.
ويأتي الإعلان عن إقالة تشوانجو بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات صينية متهمة بانتهاك الحقوق الأساسية في شينجيانغ.
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