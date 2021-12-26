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https://arabic.sputniknews.com/20211226/القبض-على-3-سعوديين-تباهوا-بإطلاق-الرصاص-على-رادار-فيديو-1054565474.html
القبض على 3 سعوديين تباهوا بإطلاق الرصاص على رادار... فيديو
القبض على 3 سعوديين تباهوا بإطلاق الرصاص على رادار... فيديو
ألقت الشرطة السعودية، القبض على 3 أشخاص في محافظة الأمواه بمنطقة عسير جنوبي المملكة، بتهمة إطلاق النار على جهاز رادار رصد السرعة وتصوير الواقعة ونشرها. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T06:53+0000
2021-12-26T06:53+0000
2021-12-26T06:53+0000
الشرطة السعودية
رادا
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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان إن قوات الأمن بالمحافظة تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص.وأوضح أن القبض عليهم جاء بعد تباهيهم بإطلاق أحدهم الرصاص على جهاز رصد آلي (ساهر)، الأمر الذي أدى إلى إتلاف الجهاز، بالإضافة لتصوير الواقعة ونشرها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وذكر أن المتورطين في الحادث هم من الجنسية السعودية، موضحا أن إجراءات التقصي الأولية تشير إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالسلاح.وأكد أن السلطات قررت توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الشرطة السعودية, رادا
القبض على 3 سعوديين تباهوا بإطلاق الرصاص على رادار... فيديو
ألقت الشرطة السعودية، القبض على 3 أشخاص في محافظة الأمواه بمنطقة عسير جنوبي المملكة، بتهمة إطلاق النار على جهاز رادار رصد السرعة وتصوير الواقعة ونشرها.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان إن قوات الأمن بالمحافظة تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص.
وأوضح أن القبض عليهم جاء بعد تباهيهم بإطلاق أحدهم الرصاص على جهاز رصد آلي (ساهر)، الأمر الذي أدى إلى إتلاف الجهاز، بالإضافة لتصوير الواقعة ونشرها، بحسب
وكالة الأنباء السعودية (واس)
.
وذكر أن المتورطين في الحادث هم من الجنسية السعودية، موضحا أن إجراءات التقصي الأولية تشير إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالسلاح.
وأكد أن السلطات قررت توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.