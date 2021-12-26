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https://arabic.sputniknews.com/20211226/انهيار-مفاجئ-لسد-في-البرازيل-بعد-هطول-أمطار-غزيرة-1054578757.html
انهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
انهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
أعلنت السلطات المحلية في ولاية باهيا شمال شرقي البرازيل، خلال ساعة متأخرة من مساء السبت، إن سدا انهار بعد أيام من هطول أمطار غزيرة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T13:09+0000
2021-12-26T13:09+0000
2021-12-26T13:09+0000
العالم
البرازيل
سد
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وقالت السلطات إن الانهيار أدى إلى غمر الأنهار المحلية المتضخمة بالفعل، مما يهدد بفيضانات مفاجئة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وكتب مجلس بلدية إيتامبي على "إنستغرام": "انهار سد بكمية كبيرة من المياه وسيؤثر فيضان قوي على بلدية إيتامبي، ويتعين على جميع السكان إخلاء أطراف نهر فيروجا بشكل عاجل".إيتامبي هي منطقة زراعية في جنوب باهيا تقع على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميل) من الداخل من مدينة إيلهيوس الساحلية.ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو أضرار جسيمة رغم أن تفاصيل الحادث ظلت محدودة.
https://arabic.sputniknews.com/20190407/ضحايا-سد-البرازيل-1040307037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البرازيل, سد
انهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
أعلنت السلطات المحلية في ولاية باهيا شمال شرقي البرازيل، خلال ساعة متأخرة من مساء السبت، إن سدا انهار بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.
وقالت السلطات إن الانهيار أدى إلى غمر الأنهار المحلية المتضخمة بالفعل، مما
يهدد بفيضانات مفاجئة
، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وكتب مجلس بلدية إيتامبي على "إنستغرام": "انهار سد بكمية كبيرة من المياه وسيؤثر فيضان قوي على بلدية إيتامبي، ويتعين على جميع السكان إخلاء أطراف نهر فيروجا بشكل عاجل".
إيتامبي هي منطقة زراعية في جنوب باهيا تقع على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميل) من الداخل من مدينة إيلهيوس الساحلية.
ولم ترد تقارير عن
سقوط قتلى أو جرحى
أو أضرار جسيمة رغم أن تفاصيل الحادث ظلت محدودة.