بسبب إنفلونزا الطيور... إسرائيل تواجه عجزا بـ 14 مليون بيضة شهريا

وقالت الوزارة في بيان إنه سيكون هناك عجز بنحو 14 مليون بيضة من إجمالي 200 مليون بيضة يتم استهلاكها شهريا في إسرائيل، على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور، بحسب موقع "كالكاليست" الاقتصادي.وأبدت الوزارة في بيان قلقها من إمكانية إصابة الإسرائيليين بالعدوى من حظائر الدجاج القريبة من المنازل في الشمال.وعلى خلفية العجز المتوقع، أصدر وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير تعليماته للجهات المعنية في مكتبه بالاستعداد لاستيراد ما بين 70 و100 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية من أجل منع حدوث نقص في الأسواق.وبحسب وزارة الزراعة تم اكتشاف إصابة حوالي 60 مزرعة لتربية الدجاج بمرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N1، تتركز معظمها في شمال إسرائيل.
وعلى خلفية العجز المتوقع، أصدر وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير تعليماته للجهات المعنية في مكتبه بالاستعداد لاستيراد ما بين 70 و100 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية من أجل منع حدوث نقص في الأسواق.
وبحسب وزارة الزراعة تم اكتشاف إصابة حوالي 60 مزرعة لتربية الدجاج بمرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N1، تتركز معظمها في شمال إسرائيل.