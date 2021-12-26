تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211226/تسريبات-تكشف-أبرز-ملامح-هواتف-آيفون-15-1054596746.html
تسريبات تكشف أبرز ملامح هواتف "آيفون 15"
تسريبات تكشف أبرز ملامح هواتف "آيفون 15"
كشفت تسريبات حديثة عن أبرز ملامح هاتف أبل المقبل آيفون 15، على الرغم من أنه من المنتظر الكشف عنه في عام 2023. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T21:52+0000
2021-12-26T21:52+0000
2021-12-26T21:52+0000
مجتمع
آيفون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046950764_1:0:1960:1102_1920x0_80_0_0_fd6b0977c0b0baea359004a16f26ad89.jpg
ونقل موقع "gsmarena" عن مدونة برازيلية قولها بأن هذه التسريبات تحدثت عن سلسلة هاتف "آيفون 15" على الرغم من أن أبل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف "آيفون 14" خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل.ووفقا للتسريبات، فمن المرجح أن تأتي هواتف آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة SIM، حيث تعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.ومن المنتظر أن تدعم هواتف آيفون 15 برو اثنان من شرائح eSIM، ما يعني السماح للمستخدم بالاتصال باثنان من شبكات المحمول في نفس الوقت.يشار إلى أن توجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 يأتي ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة، وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة أكدوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف أيفون دون أي منافذ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046950764_246:0:1715:1102_1920x0_80_0_0_67e0f13455aeb946032e5228927cf566.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, آيفون
تسريبات تكشف أبرز ملامح هواتف "آيفون 15"
كشفت تسريبات حديثة عن أبرز ملامح هاتف أبل المقبل آيفون 15، على الرغم من أنه من المنتظر الكشف عنه في عام 2023.
ونقل
موقع "gsmarena"
عن مدونة برازيلية قولها بأن هذه التسريبات تحدثت عن سلسلة هاتف "آيفون 15" على الرغم من أن أبل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف "آيفون 14" خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
ووفقا للتسريبات، فمن المرجح أن تأتي هواتف آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة SIM، حيث تعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.
ومن المنتظر أن تدعم هواتف آيفون 15 برو اثنان من شرائح eSIM، ما يعني السماح للمستخدم بالاتصال باثنان من شبكات المحمول في نفس الوقت.
يشار إلى أن توجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 يأتي ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة، وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة أكدوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف أيفون دون أي منافذ.