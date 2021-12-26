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سلطنة عمان تعتزم تثبيت أجهزة تتبع آلي على سفن الصيد
سلطنة عمان تعتزم تثبيت أجهزة تتبع آلي على سفن الصيد
تعتزم سلطنة عمان تركيب أجهزة تتبع آلي في سفن الصيد الساحلية في ظل مساعي السلطنة لتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:30+0000
2021-12-26T19:30+0000
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الوطن" العمانية إن الرقابة السمكية في السلطنة شهدت تطورًا ملحوظا، وهو ما أكده اعتزام السلطنة تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفن الصيد الساحلية والحرفية في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية على قوارب الصيد الحرفية.وتابعت الصحيفة أن تلك الخطوة تأتي في إطار مشروع تطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية والتي كان قد تم تأسيسها في عام 2000.يشار إلى أن نظام التتبع الآلي للسفن والقوارب المزمع استخدامه على سفن الصيد، يعتبر أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لسفن وقوارب الصيد وتتبعها.ويهدف تركيب مثل هذه الأجهزة تحديد هوية سفن الصيد وموقع عملها عن طريق تبادل المعلومات إلكترونيّا وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية.
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العالم العربي

سلطنة عمان تعتزم تثبيت أجهزة تتبع آلي على سفن الصيد

19:30 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورإنزال سفينة الصواريخ الصغيرة "اأسكولد" مشروع 22800 في حوض بناء السفن "بي ي بوتومي" في كيرتش، لتنضم لأسطول البحر الأسود، روسيا 21 سبتمبر 2021
إنزال سفينة الصواريخ الصغيرة اأسكولد مشروع 22800 في حوض بناء السفن بي ي بوتومي في كيرتش، لتنضم لأسطول البحر الأسود، روسيا 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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تعتزم سلطنة عمان تركيب أجهزة تتبع آلي في سفن الصيد الساحلية في ظل مساعي السلطنة لتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية.
وقالت صحيفة "الوطن" العمانية إن الرقابة السمكية في السلطنة شهدت تطورًا ملحوظا، وهو ما أكده اعتزام السلطنة تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفن الصيد الساحلية والحرفية في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية على قوارب الصيد الحرفية.
وتابعت الصحيفة أن تلك الخطوة تأتي في إطار مشروع تطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية والتي كان قد تم تأسيسها في عام 2000.
يشار إلى أن نظام التتبع الآلي للسفن والقوارب المزمع استخدامه على سفن الصيد، يعتبر أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لسفن وقوارب الصيد وتتبعها.
ويهدف تركيب مثل هذه الأجهزة تحديد هوية سفن الصيد وموقع عملها عن طريق تبادل المعلومات إلكترونيّا وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية.
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