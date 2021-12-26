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سلطنة عمان تعلن إجراءات جديدة تخص المسافرين إليها
سلطنة عمان تعلن إجراءات جديدة تخص المسافرين إليها
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن ضرورة حصول المسافرين إليها على جرعتين على الأقل من اللقاحات المعنمدة في السلطنة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:05+0000
2021-12-26T12:05+0000
سلطنة عمان
أوميكرون
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ووفق بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها بموقع تويتر، فإن اللجنة العليا المسؤولة عن فيروس كورونا قررت عدم السماح بدخول السلطنة إلا بشروط محددة.الأول لمن تلقى "جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ".واشترطت اللجنة كذلك عدم دخول السلطنة "إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (بي سي آر) لمرض كورونا عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".كما قررت اللجنة أيضا "إلغاء العمل بقرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور أميكرون، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق".وشددت اللجنة في قرارها على أن "التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
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سلطنة عمان, أوميكرون

سلطنة عمان تعلن إجراءات جديدة تخص المسافرين إليها

12:05 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUBمطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن ضرورة حصول المسافرين إليها على جرعتين على الأقل من اللقاحات المعنمدة في السلطنة.
ووفق بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها بموقع تويتر، فإن اللجنة العليا المسؤولة عن فيروس كورونا قررت عدم السماح بدخول السلطنة إلا بشروط محددة.
الأول لمن تلقى "جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ".
واشترطت اللجنة كذلك عدم دخول السلطنة "إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (بي سي آر) لمرض كورونا عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".
كما قررت اللجنة أيضا "إلغاء العمل بقرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور أميكرون، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق".
وشددت اللجنة في قرارها على أن "التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
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