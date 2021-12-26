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طبيب يحذر من خطر الموت المفاجئ بعد أشهر من الإصابة بفيروس كورونا
طبيب يحذر من خطر الموت المفاجئ بعد أشهر من الإصابة بفيروس كورونا
قال طبيب المناعة الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، إن عددا من المرضى يتعرض لخطر الوفاة بعد بضعة أشهر من الشفاء. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T05:06+0000
2021-12-26T05:15+0000
مجتمع
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ووفقا له، هذا يخص كبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك أولئك الذين يعانون من مرض خطير.وأضاف الطبيب قد يستمر ظهور أعراض كوفيد-19 على الأشخاص في هذه الفئات، مثل الضعف، واضطرابات القلب، ونشاط المخ، والجهاز العصبي، والنفسية، حتى بعد الشفاء. وتابع كريوتشكوف أن الجسم "لا يستطيع تعويض ذلك"، خاصة إذا لم يخضع الشخص لعلاج مكثف أثناء المرض.وقال الطبيب لبوابة "Ura.ru": "نتيجة لذلك، تمرت ثلاثة أو أربعة أشهر ويموت الشخص".بالإضافة إلى ذلك، أشار طبيب المناعة إلى عدم وجود مثل هذه الوفيات في إحصائيات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
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مجتمع

طبيب يحذر من خطر الموت المفاجئ بعد أشهر من الإصابة بفيروس كورونا

05:06 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 05:15 GMT 26.12.2021)
© Fotolia / Spotmatikphotoمريض في مشفى
مريض في مشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Fotolia / Spotmatikphoto
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قال طبيب المناعة الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، إن عددا من المرضى يتعرض لخطر الوفاة بعد بضعة أشهر من الشفاء.
ووفقا له، هذا يخص كبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك أولئك الذين يعانون من مرض خطير.
وأضاف الطبيب قد يستمر ظهور أعراض كوفيد-19 على الأشخاص في هذه الفئات، مثل الضعف، واضطرابات القلب، ونشاط المخ، والجهاز العصبي، والنفسية، حتى بعد الشفاء. وتابع كريوتشكوف أن الجسم "لا يستطيع تعويض ذلك"، خاصة إذا لم يخضع الشخص لعلاج مكثف أثناء المرض.
وقال الطبيب لبوابة "Ura.ru": "نتيجة لذلك، تمرت ثلاثة أو أربعة أشهر ويموت الشخص".
بالإضافة إلى ذلك، أشار طبيب المناعة إلى عدم وجود مثل هذه الوفيات في إحصائيات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
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