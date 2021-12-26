تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/غوتيريش-يعلق-على-نهب-المقر-السابق-لبعثة-يوناميد-في-دارفور-1054579989.html
غوتيريش يعلق على نهب المقر السابق لبعثة "يوناميد" في دارفور
غوتيريش يعلق على نهب المقر السابق لبعثة "يوناميد" في دارفور
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بـ"أعمال النهب والعنف"، التي تعرضت لها قاعدة بعثة "يوناميد" اللوجستية السابقة في مدينة الفاشر بولاية... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:01+0000
2021-12-26T14:01+0000
العالم
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101464/52/1014645280_0:428:5760:3668_1920x0_80_0_0_acd2cb47280d9ac8640cc7c47e40ce16.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، في خبر عن البعثة، مشيرة إلى أن غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء سلامة أفراد بعثة "يوناميد" الذين لا يزالون في القاعدة.وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن أمن الجزء الذي تم اقتحامه ونهبه من القاعدة كان ينبغي على السلطات السودانية الحفاظ عليه بعد استلامه، مشيرا إلى أن هذا الحادث يمثل مأساة للمجتمعات السودانية التي استفادت من الإمدادات والمعدات التي وهبتها الأمم المتحدة بهدف استخدامها للأغراض المدنية.ولفتت الوكالة إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن أمله في أن تتمكن السلطات السودانية من وضع حد لعمليات النهب في تلك المدينة الفاشر، وأن يتم استخدام ما قدمته الأمم المتحدة للمنطقة على النحو المنشود.يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، إنهاء العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور المعروفة بـ "يوناميد" بعد مرور أكثر من 10 سنوات على نشرها لحماية المدنيين هناك.وأعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور تعرض جزء من مباني البعثة، الذي تسلمته الحكومة السودانية في العشرين من الشهر الجاري، لعمليات نهب.
https://arabic.sputniknews.com/20210204/دارفور-أخطر-مناطق-الصراع-في-السودان-من-يملك-مفاتيح-الحل؟-1048011665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101464/52/1014645280_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_d26ec621ce79b7522e33806c62286ed2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار السودان اليوم

غوتيريش يعلق على نهب المقر السابق لبعثة "يوناميد" في دارفور

14:01 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYبعثة الأمم المتحدة في السودان
بعثة الأمم المتحدة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بـ"أعمال النهب والعنف"، التي تعرضت لها قاعدة بعثة "يوناميد" اللوجستية السابقة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، في خبر عن البعثة، مشيرة إلى أن غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء سلامة أفراد بعثة "يوناميد" الذين لا يزالون في القاعدة.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن أمن الجزء الذي تم اقتحامه ونهبه من القاعدة كان ينبغي على السلطات السودانية الحفاظ عليه بعد استلامه، مشيرا إلى أن هذا الحادث يمثل مأساة للمجتمعات السودانية التي استفادت من الإمدادات والمعدات التي وهبتها الأمم المتحدة بهدف استخدامها للأغراض المدنية.
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2021
"دارفور" أخطر مناطق الصراع في السودان.. من يملك مفاتيح الحل؟
4 فبراير, 18:17 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن أمله في أن تتمكن السلطات السودانية من وضع حد لعمليات النهب في تلك المدينة الفاشر، وأن يتم استخدام ما قدمته الأمم المتحدة للمنطقة على النحو المنشود.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، إنهاء العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور المعروفة بـ "يوناميد" بعد مرور أكثر من 10 سنوات على نشرها لحماية المدنيين هناك.
وأعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور تعرض جزء من مباني البعثة، الذي تسلمته الحكومة السودانية في العشرين من الشهر الجاري، لعمليات نهب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:03 GMTالمتحدث باسم الرئاسة الروسية: توسع الناتو مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا
15:01 GMT"أنصار الله" تعلن السيطرة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية وتتحدث عن مرحلة جديدة من الحرب
14:59 GMTاتحاد الشغل التونسي يتوعد الحكومة بالإضراب في هذه الحالة
14:56 GMTالصحة السعودية تعلن تزايد نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون في المملكة
14:55 GMTوكالة: الحرس الثوري الإيراني يجري محاكاة الهجوم على مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي
14:54 GMTهل يؤثر كورونا على خصوبة الرجل؟... دراسة جديدة تقلب الموازين
14:51 GMTالسيسي: نحن نعمل سواء رأتنا الناس أم لا
14:50 GMTرئيس خارجية نواب البحرين: موقفنا ثابت تجاه القضايا العربية ونتطلع لتعاون أكبر مع روسيا
14:43 GMTالتحالف العربي يعرض أدلة يتهم فيها "حزب الله" اللبناني بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن... فيديو
14:36 GMTبعد تنفيذ 14 هجوما في يوم واحد... ما هي قدرات القوات الجوية العراقية؟
14:31 GMTزاحف بحري مهول حكم البحار لـ200 مليون سنة يثير شك العلماء حول نظرية التطور... فيديو
14:29 GMTالتحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية
14:26 GMTألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات
14:20 GMT"التحالف" يقول إن "أنصار الله" قصفت السعودية بـ 430 صاروخا بالستيا و851 مسيرة
14:19 GMTفييرا يغيب عن كريستال بالاس بسبب كورونا
14:08 GMTإيران سترد بحزم على أي عدوان... وترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية
14:01 GMTغوتيريش يعلق على نهب المقر السابق لبعثة "يوناميد" في دارفور
13:59 GMTإثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل... هل تكون جبهة تحرير تيغراي أحد الأطراف؟
13:50 GMTالرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "لعب بالنار"
13:43 GMTالسفير الياباني في السعودية يكشف سبب لجوئه إلى القرآن الكريم