فييرا يغيب عن كريستال بالاس بسبب كورونا
14:19 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 14:22 GMT 26.12.2021)
© Sputnik . Василий Пономарев/
سيغيب باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس، عن مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام جاره اللندني توتنهام هوتسبير، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم الأحد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وقال كريستال بالاس عبر موقع تويتر: "يمكننا التأكيد بأن باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس يخضع لعزل صحي ذاتي بعد أن جاءت نتيجة فحصه للكشف عن كورونا إيجابية ومن ثم فلن يكون حاضرا على خط التماس خلال مباراة اليوم في مواجهة توتنهام هوتسبير".
ويحتل كريستال بالاس المركز 11 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن وجود شكوك تحيط بإقامة مباراة بالاس وتوتنهام بسبب وجود حالات إصابة بكورونا في صفوف بالاس لكن النادي أكد قبل قليل أن المباراة ستقام في موعدها.
وتأجلت مباراة كريستال بالاس أمام واتفورد، الأسبوع الماضي، بسبب تفشي العدوى بالفيروس في صفوف فريق واتفورد، صاحب الأرض.
ويحتل كريستال بالاس المركز 11 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن وجود شكوك تحيط بإقامة مباراة بالاس وتوتنهام بسبب وجود حالات إصابة بكورونا في صفوف بالاس لكن النادي أكد قبل قليل أن المباراة ستقام في موعدها.
وتأجلت مباراة كريستال بالاس أمام واتفورد، الأسبوع الماضي، بسبب تفشي العدوى بالفيروس في صفوف فريق واتفورد، صاحب الأرض.
We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 26, 2021
Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG