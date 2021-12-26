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https://arabic.sputniknews.com/20211226/كندا-الصين-تلعب-على-انقسامات-الديمقراطيات-1054584945.html
كندا: الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات
كندا: الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات، داعيا الدول الغربية إلى "العمل معا" لمواجهة هذه الضغوط بشكل أفضل. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:31+0000
2021-12-26T15:31+0000
2021-12-26T15:31+0000
العالم
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وقال ترودو في مقابلة مع محطة "غلوبل تيليفيجن" التلفزيونية، اليوم الأحد: "يجب أن نعمل بشكل أفضل للوقوف في وجه الصين ومنعها من اللعب على انقساماتنا بعضنا ضد البعض الآخر".وتابع ترودو: "نتنافس بعضنا ضد بعض والصين تتلاعب بنا بشكل ذكي في سوق مفتوحة"، داعيا الدول الغربية بدلا من ذلك إلى "إظهار جبهة موحدة".وأعلن جاستن ترودو، في 8 كانون الأول/ديسمبر، مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، حاذيا حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.هذا وتوترت العلاقة بين أوتاوا وبكين، بسبب عدة خلافات أبرزها الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة، التي نتجت من توقيف ابنة مؤسس مجموعة هواوي الصينية للاتصالات في ديسمبر 2018 في كندا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كندا: الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات، داعيا الدول الغربية إلى "العمل معا" لمواجهة هذه الضغوط بشكل أفضل.
وقال ترودو في مقابلة مع محطة "غلوبل تيليفيجن" التلفزيونية، اليوم الأحد: "يجب أن
نعمل بشكل أفضل للوقوف
في وجه الصين ومنعها من اللعب على انقساماتنا بعضنا ضد البعض الآخر".
وتابع ترودو: "نتنافس بعضنا ضد بعض والصين تتلاعب بنا بشكل ذكي في سوق مفتوحة"، داعيا الدول الغربية بدلا من ذلك إلى "إظهار جبهة موحدة".
وأعلن جاستن ترودو، في 8 كانون الأول/ديسمبر، مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، حاذيا حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
هذا وتوترت العلاقة بين أوتاوا وبكين، بسبب عدة خلافات أبرزها الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة، التي نتجت من توقيف ابنة مؤسس مجموعة هواوي الصينية للاتصالات في ديسمبر 2018 في كندا.