تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/ليبيا-بين-مطرقة-التدخلات-الخارجية-وسندان-الخلافات-الداخلية-المحتدمة--1054579006.html
ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي". وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T13:19+0000
2021-12-26T13:19+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1054578557_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_b6f85ae10e998723a87950b85f78f808.png
ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.يقول الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:وأشار الرملي إلى "أننا ندرك أن البرلمان شبه فاشل وميت سريريا، ولم يستطع تقديم اي حلول للأزمة في البلاد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتدخل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بشؤون الليبيين في تقرير مصيرهم وفي تحديد من يحكمهم، وهذا الأمر يعتبر في غاية الفظاظة، وغير مقبول لا شكلا ولا مضمونا من قبل كل الليبيين".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1054578557_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_f5abcacf732e946cb3b4ce7a69f303a2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, حول العالم, аудио

ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة

13:19 GMT 26.12.2021
ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
تابعنا عبر
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي". وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.
يقول الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:

أعتقد أن بيان السفارة البريطانية بشأن الأوضاع الداخلية في ليبيا، بيان غير موفق بالمطلق، لأن ملكية العملية السياسية تعود لليبيين جميعا، لذلك على البريطانيين أن لا يتدخلوا في الجزئيات.

وأشار الرملي إلى "أننا ندرك أن البرلمان شبه فاشل وميت سريريا، ولم يستطع تقديم اي حلول للأزمة في البلاد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتدخل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بشؤون الليبيين في تقرير مصيرهم وفي تحديد من يحكمهم، وهذا الأمر يعتبر في غاية الفظاظة، وغير مقبول لا شكلا ولا مضمونا من قبل كل الليبيين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:30 GMTبابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
13:19 GMTليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
13:16 GMTرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
13:09 GMTانهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
13:04 GMTباحثون: العالم يحقق إنجازا غير مسبوق في 2022 لكنه يواجه خطرا داهما في 2023
13:02 GMTروسيا والصين تجريان مشاورات حول المقترحات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة
13:01 GMTالأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
12:59 GMTوفاة ابنة آخر ملوك أفغانستان
12:58 GMTالعراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
12:57 GMTبوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
12:54 GMTبينيت يغادر جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان لإصابة ابنته بكورونا
12:50 GMTالسماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
12:48 GMTطالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
12:44 GMTالكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
12:41 GMTالجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
12:39 GMTماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
12:32 GMTالحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
12:29 GMTبوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
12:25 GMTسفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
12:21 GMTخبير: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية