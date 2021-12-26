ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
ليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.يقول الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:وأشار الرملي إلى "أننا ندرك أن البرلمان شبه فاشل وميت سريريا، ولم يستطع تقديم اي حلول للأزمة في البلاد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتدخل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بشؤون الليبيين في تقرير مصيرهم وفي تحديد من يحكمهم، وهذا الأمر يعتبر في غاية الفظاظة، وغير مقبول لا شكلا ولا مضمونا من قبل كل الليبيين".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي". وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.
يقول الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:
أعتقد أن بيان السفارة البريطانية بشأن الأوضاع الداخلية في ليبيا، بيان غير موفق بالمطلق، لأن ملكية العملية السياسية تعود لليبيين جميعا، لذلك على البريطانيين أن لا يتدخلوا في الجزئيات.
وأشار الرملي إلى "أننا ندرك أن البرلمان شبه فاشل وميت سريريا، ولم يستطع تقديم اي حلول للأزمة في البلاد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتدخل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بشؤون الليبيين في تقرير مصيرهم وفي تحديد من يحكمهم، وهذا الأمر يعتبر في غاية الفظاظة، وغير مقبول لا شكلا ولا مضمونا من قبل كل الليبيين".