مجلة: الغواصة النووية "كنياز أوليغ" الروسية ستكون قادرة على تدمير مدن كاملة

وفقًا لـ"ناتشونال انترست"، إن الغرض الرئيسي من غواصات بوريي، التي تنتمي إليها كنياز أوليغ، هو تدمير مدن العدو. علاوة على ذلك، ستكون الغواصة قادرة على توجيه مثل هذه الضربات الساحقة حتى لو تم تدمير قوى نووية أخرى. المهمة نفسها، مواجهة غواصات مسلحة بصواريخ باليستية تمتلكها دول أخرى.يذكر المنشور أيضًا غواصة كنياز فلاديمير، التي أصبحت أول نسخة محسّنة من مشروع 955أ "بوري-أ".تشير المقالة إلى أن غواصات بوري والمشروع المطور بوري-أ قادران على حمل 16 صاروخًا من طراز "بولافا" لكل منهما.أفادت الأنباء فى وقت سابق أن صاروخا باليستيا نوع بولافا قد تم إطلاقه بالفعل بنجاح من غواصة كنياز أوليغ. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبارات الحكومة للغواصة حاملة الصواريخ.أطلقت الغواصة، الواقعة في مياه البحر الأبيض، صاروخًا في وضعية الغمور. في الوقت نفسه، تم تحديد الهدف في ميدان كورا العسكري في كامتشاتكا.
يذكر المنشور أيضًا غواصة كنياز فلاديمير، التي أصبحت أول نسخة محسّنة من مشروع 955أ "بوري-أ".
تشير المقالة إلى أن غواصات بوري والمشروع المطور بوري-أ قادران على حمل 16 صاروخًا من طراز "بولافا" لكل منهما.
أفادت الأنباء فى وقت سابق أن صاروخا باليستيا نوع بولافا قد تم إطلاقه بالفعل بنجاح من غواصة كنياز أوليغ. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبارات الحكومة للغواصة حاملة الصواريخ.
أطلقت الغواصة، الواقعة في مياه البحر الأبيض، صاروخًا في وضعية الغمور. في الوقت نفسه، تم تحديد الهدف في ميدان كورا العسكري في كامتشاتكا.