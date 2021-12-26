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https://arabic.sputniknews.com/20211226/مجلة-الغواصة-النووية-كنياز-أوليغ-الروسية-ستكون-قادرة-على-تدمير-مدن-كاملة-1054573695.html
مجلة: الغواصة النووية "كنياز أوليغ" الروسية ستكون قادرة على تدمير مدن كاملة
مجلة: الغواصة النووية "كنياز أوليغ" الروسية ستكون قادرة على تدمير مدن كاملة
قدرت وسائل الإعلام الأمريكية قوة الغواصة النووية الروسية من الجيل الرابع، الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة "كنياز أوليغ". 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:38+0000
2021-12-26T11:38+0000
رصد عسكري
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وفقًا لـ"ناتشونال انترست"، إن الغرض الرئيسي من غواصات بوريي، التي تنتمي إليها كنياز أوليغ، هو تدمير مدن العدو. علاوة على ذلك، ستكون الغواصة قادرة على توجيه مثل هذه الضربات الساحقة حتى لو تم تدمير قوى نووية أخرى. المهمة نفسها، مواجهة غواصات مسلحة بصواريخ باليستية تمتلكها دول أخرى.يذكر المنشور أيضًا غواصة كنياز فلاديمير، التي أصبحت أول نسخة محسّنة من مشروع 955أ "بوري-أ".تشير المقالة إلى أن غواصات بوري والمشروع المطور بوري-أ قادران على حمل 16 صاروخًا من طراز "بولافا" لكل منهما.أفادت الأنباء فى وقت سابق أن صاروخا باليستيا نوع بولافا قد تم إطلاقه بالفعل بنجاح من غواصة كنياز أوليغ. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبارات الحكومة للغواصة حاملة الصواريخ.أطلقت الغواصة، الواقعة في مياه البحر الأبيض، صاروخًا في وضعية الغمور. في الوقت نفسه، تم تحديد الهدف في ميدان كورا العسكري في كامتشاتكا.
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رصد عسكري

مجلة: الغواصة النووية "كنياز أوليغ" الروسية ستكون قادرة على تدمير مدن كاملة

11:38 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Press-service of JSC "PO "Sevmas" غواصة روسية من نوع "بوري"
غواصة روسية من نوع بوري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Press-service of JSC "PO "Sevmas"
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قدرت وسائل الإعلام الأمريكية قوة الغواصة النووية الروسية من الجيل الرابع، الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة "كنياز أوليغ".
وفقًا لـ"ناتشونال انترست"، إن الغرض الرئيسي من غواصات بوريي، التي تنتمي إليها كنياز أوليغ، هو تدمير مدن العدو. علاوة على ذلك، ستكون الغواصة قادرة على توجيه مثل هذه الضربات الساحقة حتى لو تم تدمير قوى نووية أخرى. المهمة نفسها، مواجهة غواصات مسلحة بصواريخ باليستية تمتلكها دول أخرى.
يذكر المنشور أيضًا غواصة كنياز فلاديمير، التي أصبحت أول نسخة محسّنة من مشروع 955أ "بوري-أ".
تشير المقالة إلى أن غواصات بوري والمشروع المطور بوري-أ قادران على حمل 16 صاروخًا من طراز "بولافا" لكل منهما.
أفادت الأنباء فى وقت سابق أن صاروخا باليستيا نوع بولافا قد تم إطلاقه بالفعل بنجاح من غواصة كنياز أوليغ. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبارات الحكومة للغواصة حاملة الصواريخ.
أطلقت الغواصة، الواقعة في مياه البحر الأبيض، صاروخًا في وضعية الغمور. في الوقت نفسه، تم تحديد الهدف في ميدان كورا العسكري في كامتشاتكا.
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