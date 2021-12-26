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https://arabic.sputniknews.com/20211226/موقع-عبري-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-1054572803.html
موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا
موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا
كشف موقع إخباري عبري عن تفاصيل جديدة متعلقة بالهجمات التي تشنها إسرائيل بين الحين والآخر على سوريا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:14+0000
2021-12-26T11:14+0000
إسرائيل
أخبار حزب الله
سوريا
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نقل موقع "walla" الإسرائيلي، عن مصدر أمني رفيع في إسرائيل، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف ودمر عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، خلال الـ 3 سنوات الماضية.وحسب الموقع، ذكر المصدر الأمني أن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة.وأوضح أن ذلك الأمر أعاق بشكل كبير جهود حزب الله اللوجستية والعملياتية للتموضع وإنشاء قاعدة مسلحة في جنوب هضبة الجولان. ووفقا للمصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "مستوى عال من الردع ضد حزب الله".كما أفاد الموقع بأن حزب الله كان يحضر لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية بأسلحة تصله من إيران.يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، آخرها كان في 16 ديسمبر الجاري، حيث قامت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" بشن 8 ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.وقد أصدرت روسيا وإيران وتركيا بيانا مشتركا يدين استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.
https://arabic.sputniknews.com/20211103/قصف-جوي-جديد-لماذا-تكثف-إسرائيل-من-هجماتها-العسكرية-على-سوريا؟-1050618884.html
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إسرائيل, أخبار حزب الله, سوريا

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا

11:14 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / MANUEL TISCARENO
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كشف موقع إخباري عبري عن تفاصيل جديدة متعلقة بالهجمات التي تشنها إسرائيل بين الحين والآخر على سوريا.
نقل موقع "walla" الإسرائيلي، عن مصدر أمني رفيع في إسرائيل، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف ودمر عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وحسب الموقع، ذكر المصدر الأمني أن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة.
وأوضح أن ذلك الأمر أعاق بشكل كبير جهود حزب الله اللوجستية والعملياتية للتموضع وإنشاء قاعدة مسلحة في جنوب هضبة الجولان.
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3 نوفمبر, 21:01 GMT
ووفقا للمصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "مستوى عال من الردع ضد حزب الله".
كما أفاد الموقع بأن حزب الله كان يحضر لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية بأسلحة تصله من إيران.
يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، آخرها كان في 16 ديسمبر الجاري، حيث قامت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" بشن 8 ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.
وقد أصدرت روسيا وإيران وتركيا بيانا مشتركا يدين استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.
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