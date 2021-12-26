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https://arabic.sputniknews.com/20211226/هل-يؤثر-كورونا-على-خصوبة-الرجل؟-دراسة-جديدة-تقلب-الموازين-1054582592.html
هل يؤثر كورونا على خصوبة الرجل؟... دراسة جديدة تقلب الموازين
هل يؤثر كورونا على خصوبة الرجل؟... دراسة جديدة تقلب الموازين
مع بداية تفشي وباء كورونا، كان معظم الناس قلقين من إمكانية أن يؤثر الفيروس على خصوبة المرأة، لكن وفق دراسة حديثة فإن الرجال هم من يجب أن يقلقوا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:54+0000
2021-12-26T14:54+0000
خصوبة الرجال
الحيوانات المنوية
فيروس كورونا
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وجد فريق بحثي من بلجيكا أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية وعددها لأشهر.فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة الخصوبة والعقم (Fertility and Sterility)، عينات من 120 رجلا غير مطعمين بمتوسط ​​عمر 35 عاما تم جمع العينات في المتوسط ​​بعد 52 يوما من اختفاء أعراض "COVID-19".وجد الباحثون أنه خلال الشهر الأول بعد الإصابة بكورونا، كان لدى 37% من المشاركين انخفاض في عدد الحيوانات المنوية و60% منهم لديهم حيوانات منوية محدودة الحركة، وفق ما نقله healthy.walla.بعد شهر إلى شهرين من المرض، كان لدى 29% عدد أقل من الحيوانات المنوية، و37% لديهم حركة محدودة للحيوانات المنوية.بعد شهرين، كان عدد الحيوانات المنوية أقل بنسبة 6% فقط من الرجال الذين تم أخذ عينات منهم، وتم رصد انخفاض في حركتها لدى أكثر من ربعهم.يقدر الفريق أن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل حتى تعود الحيوانات المنوية إلى وضعها الطبيعي، لكن العدد البسيط للأشخاص الذين تم اختبارهم والقيود المؤقتة سوف تتطلب المزيد من البحث المكثف لفهم تأثير"كوفيد-19" على الخصوبة بشكل أفضل.ومع ذلك، هناك خبر واحد سار: لم يجد الباحثون أي دليل على وجود فيروس كورونا في الحيوانات المنوية، مما يشير إلى أن الفيروس لا ينتقل من خلالها.أشارت العديد من الدراسات من العام الماضي إلى وجود صلة بين الإصابة بالفيروس والعقم عند الرجال والنساء على حد سواء، ولكن أسباب ذلك لم تحدد بعد.على سبيل المثال، ذكرت مراجعة نُشرت في فبراير الماضي في مجلة Reproduction أن الإصابة بكوفيد-19 يمكن أن تضعف بشكل كبير خصوبة الذكور، بسبب الالتهاب الذي يسبب ضررا في الخصيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20201231/مصادر-طبية-تكشف-حقيقة-تأثير-لقاح-كورونا-على-خصوبة-الرجال-1047675534.html
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خصوبة الرجال, الحيوانات المنوية, فيروس كورونا

هل يؤثر كورونا على خصوبة الرجل؟... دراسة جديدة تقلب الموازين

14:54 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Fabrizio Benschراقصة باليه ولاية برلين (Staatsballett Berlin) ترتدي كمامة أثناء بروفة مسرحية "دون كيخوتي" من المصمم للرقصة فيكتور أولات، وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دار الأوبرا الألمانية في برلين، ألمانيا، 1 ديسمبر 2021.
راقصة باليه ولاية برلين (Staatsballett Berlin) ترتدي كمامة أثناء بروفة مسرحية دون كيخوتي من المصمم للرقصة فيكتور أولات، وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دار الأوبرا الألمانية في برلين، ألمانيا، 1 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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مع بداية تفشي وباء كورونا، كان معظم الناس قلقين من إمكانية أن يؤثر الفيروس على خصوبة المرأة، لكن وفق دراسة حديثة فإن الرجال هم من يجب أن يقلقوا.
وجد فريق بحثي من بلجيكا أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية وعددها لأشهر.
فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة الخصوبة والعقم (Fertility and Sterility)، عينات من 120 رجلا غير مطعمين بمتوسط ​​عمر 35 عاما تم جمع العينات في المتوسط ​​بعد 52 يوما من اختفاء أعراض "COVID-19".
وجد الباحثون أنه خلال الشهر الأول بعد الإصابة بكورونا، كان لدى 37% من المشاركين انخفاض في عدد الحيوانات المنوية و60% منهم لديهم حيوانات منوية محدودة الحركة، وفق ما نقله healthy.walla.
بعد شهر إلى شهرين من المرض، كان لدى 29% عدد أقل من الحيوانات المنوية، و37% لديهم حركة محدودة للحيوانات المنوية.
بعد شهرين، كان عدد الحيوانات المنوية أقل بنسبة 6% فقط من الرجال الذين تم أخذ عينات منهم، وتم رصد انخفاض في حركتها لدى أكثر من ربعهم.
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31 ديسمبر 2020, 11:26 GMT
يقدر الفريق أن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل حتى تعود الحيوانات المنوية إلى وضعها الطبيعي، لكن العدد البسيط للأشخاص الذين تم اختبارهم والقيود المؤقتة سوف تتطلب المزيد من البحث المكثف لفهم تأثير"كوفيد-19" على الخصوبة بشكل أفضل.
ومع ذلك، هناك خبر واحد سار: لم يجد الباحثون أي دليل على وجود فيروس كورونا في الحيوانات المنوية، مما يشير إلى أن الفيروس لا ينتقل من خلالها.
أشارت العديد من الدراسات من العام الماضي إلى وجود صلة بين الإصابة بالفيروس والعقم عند الرجال والنساء على حد سواء، ولكن أسباب ذلك لم تحدد بعد.
على سبيل المثال، ذكرت مراجعة نُشرت في فبراير الماضي في مجلة Reproduction أن الإصابة بكوفيد-19 يمكن أن تضعف بشكل كبير خصوبة الذكور، بسبب الالتهاب الذي يسبب ضررا في الخصيتين.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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