https://arabic.sputniknews.com/20211226/وزير-خارجية-السودان-المكلف-يبحث-مع-سفير-موسكو-ترتيبات-انعقاد-الجولة-المقبلة-للجنة-التشاور-السياسي-1054595153.html

وزير خارجية السودان المكلف يبحث مع سفير موسكو ترتيبات انعقاد الجولة المقبلة للجنة التشاور السياسي

وزير خارجية السودان المكلف يبحث مع سفير موسكو ترتيبات انعقاد الجولة المقبلة للجنة التشاور السياسي

ثمن وكيل وزارة الخارجية السودانية، وزير الخارجية المكلف، عبد الله عمر بشير، وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T20:40+0000

2021-12-26T20:40+0000

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أخبار السودان اليوم

السودان

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واستقبل بشير، صباح اليوم الأحد، في مكتبه سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، فلاديمير جيلتوف، وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وشدد اللقاء على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت في سبتمبر الماضي في موسكو، والترتيب لانعقاد الجولة المقبلة في الخرطوم في سبتمبر من العام المقبل، وأمّن اللقاء على استئناف اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين فور تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السودانية، "سونا".وتناول اللقاء، بحسب الوكالة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرة إلى أن بشير "أشاد بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمنًا وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية".ولفتت الوكالة إلى أن وكيل الخارجية السوداني أشار إلى "الجهود التي يضطلع بها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هذه الأيام ومساعيه في تشكيل الحكومة الجديدة".ونقلت الوكالة عن السفير الروسي دعم بلاده الثابت للسودان في مختلف المجالات، وأكد على "أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية".ولفت السفير الروسي إلى "استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح شحنات من القمح للسودان في نهاية هذا العام".

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أخبار السودان اليوم, السودان