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وزير خارجية السودان المكلف يبحث مع سفير موسكو ترتيبات انعقاد الجولة المقبلة للجنة التشاور السياسي
وزير خارجية السودان المكلف يبحث مع سفير موسكو ترتيبات انعقاد الجولة المقبلة للجنة التشاور السياسي
ثمن وكيل وزارة الخارجية السودانية، وزير الخارجية المكلف، عبد الله عمر بشير، وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T20:40+0000
2021-12-26T20:40+0000
أخبار السودان اليوم
السودان
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واستقبل بشير، صباح اليوم الأحد، في مكتبه سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، فلاديمير جيلتوف، وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وشدد اللقاء على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت في سبتمبر الماضي في موسكو، والترتيب لانعقاد الجولة المقبلة في الخرطوم في سبتمبر من العام المقبل، وأمّن اللقاء على استئناف اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين فور تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السودانية، "سونا".وتناول اللقاء، بحسب الوكالة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرة إلى أن بشير "أشاد بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمنًا وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية".ولفتت الوكالة إلى أن وكيل الخارجية السوداني أشار إلى "الجهود التي يضطلع بها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هذه الأيام ومساعيه في تشكيل الحكومة الجديدة".ونقلت الوكالة عن السفير الروسي دعم بلاده الثابت للسودان في مختلف المجالات، وأكد على "أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية".ولفت السفير الروسي إلى "استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح شحنات من القمح للسودان في نهاية هذا العام".
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أخبار السودان اليوم, السودان

وزير خارجية السودان المكلف يبحث مع سفير موسكو ترتيبات انعقاد الجولة المقبلة للجنة التشاور السياسي

20:40 GMT 26.12.2021
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudanوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudan
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ثمن وكيل وزارة الخارجية السودانية، وزير الخارجية المكلف، عبد الله عمر بشير، وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية.
واستقبل بشير، صباح اليوم الأحد، في مكتبه سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، فلاديمير جيلتوف، وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد اللقاء على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت في سبتمبر الماضي في موسكو، والترتيب لانعقاد الجولة المقبلة في الخرطوم في سبتمبر من العام المقبل، وأمّن اللقاء على استئناف اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين فور تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السودانية، "سونا".
وتناول اللقاء، بحسب الوكالة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرة إلى أن بشير "أشاد بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمنًا وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية".
وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي السوداني أحاط السفير الروسي بـ"التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وترتيبات العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي".
ولفتت الوكالة إلى أن وكيل الخارجية السوداني أشار إلى "الجهود التي يضطلع بها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هذه الأيام ومساعيه في تشكيل الحكومة الجديدة".
ونقلت الوكالة عن السفير الروسي دعم بلاده الثابت للسودان في مختلف المجالات، وأكد على "أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية".
ولفت السفير الروسي إلى "استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح شحنات من القمح للسودان في نهاية هذا العام".
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