https://arabic.sputniknews.com/20211226/5-فوائد-صحية-لتناول-شاي-الزنجبيل-والليمون-في-الشتاء-1054584580.html

5 فوائد صحية لتناول شاي الزنجبيل والليمون في الشتاء

5 فوائد صحية لتناول شاي الزنجبيل والليمون في الشتاء

تتزايد الحاجة إلى تحصين جهازنا المناعي بشكل خاص خلال فصل الشتاء، إلا أن تفشي وباء كورونا ضاعف من الحاجة لذلك مرات. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T15:26+0000

2021-12-26T15:26+0000

2021-12-26T15:26+0000

نزلات البرد

الليمون

الشتاء

المناعة

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يقول الخبراء إن تناول شاي الزنجبيل والليمون مفيد جدا في فصل الشتاء، حيث يعزز الصحة الجيدة، ويقوي المناعة، ويساعد على إنقاص الوزن، ويحسن الهضم ويحافظ على صحة قلبك، بحسب onlymyhealth.وفي حين يشتهر الزنجبيل بعلاج مشاكل مثل حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان وخفض ضغط الدم، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الليمون مفيد لتعزيز أداء الجهاز المناعي، وتسريع إنتاج الكولاجين، والوقاية من فقر الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.عندما يكون لهذين المكونين مثل هذه التأثيرات القوية بمفردهما، دعونا نلقي نظرة على الفوائد التي يمكن توافرها عند الجمع بينهما:1.تحسين صحة القناة الهضميةيرتبط الزنجبيل ببعض الفوائد الرائعة المتعلقة صحة الأمعاء، حيث يساعد في حركة مرور الطعام، ومنع مشاكل الإمساك والارتجاع الحمضي.فيما يتعلق بالليمون، فهو يساعد على زيادة أحماض المعدة التي تساعد على تعزيز في تحسين عملية الهضم.2. يمنح الدفء للجسميحتاج الجميع إلى شيء أو آخر للحفاظ على دفء أجسامهم خلال فصل الشتاء البارد.قد يكون كوب من شاي الزنجبيل الدافئ مفيدا جدا لإبقائك دافئا في يوم بارد. فالزنجبيل له تأثير معرق يساعد على توفير الدفء لجسمك من الداخل.3. يقوي المناعةعندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة، فإن الزنجبيل والليمون هما من الأطعمة التي يمكن أن تحسن أداء الجهاز المناعي.يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على مكافحة الالتهاب وزيادة المناعة.وبصرف النظر عن كونه غنيا بفيتامين C ومضادات البكتيريا والفيروسات ومضادات الأكسدة، فمن المعروف أن الليمون يقلل من الالتهابات ويعزز آليات مكافحة الأمراض في الجسم.4. يعالج الحموضةيمكن ببساطة فهم الحموضة المعوية على أنها مشكلة في الجهاز الهضمي تميل إلى التسبب في الألم وعدم الراحة في منطقة الصدر العلوية.استهلاك الزنجبيل يوفر الراحة من هذه الحالات من خلال الحد من تهيج الجهاز الهضمي، وتقليل الالتهاب.على الرغم من أن الليمون نفسه حمضي بطبيعته، إلا أن الكميات الصغيرة منه يمكن أن توفر تأثيرات قلوية للجسم عندما يتلامس مع الإنزيمات الهاضمة، ما يجعله يساعد في تحييد الأحماض الموجودة في معدتك.5. خصائص علاجيةعندما يتعلق الأمر بالظروف المتعلقة بالشتاء مثل نزلات البرد والانفلونزا، يُقال إن هذا المشروب يعتبر علاجا فوريا، لأن له خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يساعد في منع البرد وتقليل الاحتقان وتقليل الالتهاب وتسكين التهاب الحلق.

https://arabic.sputniknews.com/20210531/كل-ما-ترغب-معرفته-عن-الطعام-الخارق-الزنجبيل-فوائده-وأضراره-1049121609.html

https://arabic.sputniknews.com/20210904/Lemon-benefits-1049908488.html

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نزلات البرد, الليمون, الشتاء, المناعة