أدخلها المستشفى... إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلا من دواء ملين للأمعاء

وأفادت الوكالة الإيطالية "أنسا"، بأن الفتاة البالغة خمس سنوات التي تسمّمت عشية عيد الميلاد في منزلها، الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق)، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته.وأشارت الوكالة إلى أن مكتب المدعي العام في رافينا فتح تحقيقا في القضية، وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يزج فيها الأطفال في المخدرات، إذ قامت الشرطة الإيطالية في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتوقيف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، كانت تصنع جرعات من مادة الكوكايين لتبيعها أمها وجدتها اللتان سُجنتا.
كاد أب إيطالي أن يقتل ابنته بعدما أعطاها مادة الكوكايين المخدرة مذوّبة في كوب من الماء، بدلًا من إعطائها مليّنًا للأمعاء ودواء مدرا للبول.
وأفادت الوكالة الإيطالية "أنسا"، بأن الفتاة البالغة خمس سنوات التي تسمّمت عشية عيد الميلاد في منزلها، الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق)، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.
وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته.
وأشارت الوكالة إلى أن مكتب المدعي العام في رافينا فتح تحقيقا في القضية، وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يزج فيها الأطفال في المخدرات، إذ قامت الشرطة الإيطالية في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتوقيف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، كانت تصنع جرعات من مادة الكوكايين لتبيعها أمها وجدتها اللتان سُجنتا.