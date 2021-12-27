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الجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة في المستقبل القريب
الجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة في المستقبل القريب
أعلن الجنرال أوليغ ساليوكوف، القائد العام للقوات البرية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن أحدث مدرعة قتالية للمشاة "بي-19" مخصصة للجيش الروسي، تخضع... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:25+0000
2021-12-27T12:25+0000
رصد عسكري
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وأشار إلى أنه خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد "2021 للقوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروسيا، شاركت فصيلة قوات مؤللة مسلحة بثلاث مدرعات مشاة منها. ميزتها هي استخدام الوحدة القتالية "إيبوخا" بمدفع أوتوماتيكي 57 ملم، مما يجعل من الممكن محاربة أنواع مختلفة من المركبات المدرعة الخفيفة بشكل فعال، بالإضافة إلى القوى العاملة مع حماية الدروع الشخصية والاختباء في ثنايا التضاريس. أيضًا، تحتوي الوحدة على مجمعين من الأسلحة الموجهة"كورنيت" و"بولات: الأول يضمن إصابة الدبابات والأشياء الأخرى شديدة الحماية وكذلك المروحيات من مسافات بعيدة. والثاني مصمم لتدمير الأهداف متوسطة الحماية. قال القائد العام للقوات البرية: "إن المركبة المدرعة بي-19 الجديدة من حيث قدرات إطلاق النار متفوقة بشكل كبير على بي إم بي-2 وبي إم بي-3 وليس لها نظائر في العالم".
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رصد عسكري

الجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة في المستقبل القريب

12:25 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري "شاري" في منطقة مورمانسك الروسية
الجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري شاري في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلن الجنرال أوليغ ساليوكوف، القائد العام للقوات البرية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن أحدث مدرعة قتالية للمشاة "بي-19" مخصصة للجيش الروسي، تخضع حاليًا لأنواع مختلفة من الاختبارات، وبعد ذلك سيتم إدخالها الخدمة".
وأشار إلى أنه خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد "2021 للقوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروسيا، شاركت فصيلة قوات مؤللة مسلحة بثلاث مدرعات مشاة منها.
ميزتها هي استخدام الوحدة القتالية "إيبوخا" بمدفع أوتوماتيكي 57 ملم، مما يجعل من الممكن محاربة أنواع مختلفة من المركبات المدرعة الخفيفة بشكل فعال، بالإضافة إلى القوى العاملة مع حماية الدروع الشخصية والاختباء في ثنايا التضاريس.
أيضًا، تحتوي الوحدة على مجمعين من الأسلحة الموجهة"كورنيت" و"بولات: الأول يضمن إصابة الدبابات والأشياء الأخرى شديدة الحماية وكذلك المروحيات من مسافات بعيدة. والثاني مصمم لتدمير الأهداف متوسطة الحماية. قال القائد العام للقوات البرية: "إن المركبة المدرعة بي-19 الجديدة من حيث قدرات إطلاق النار متفوقة بشكل كبير على بي إم بي-2 وبي إم بي-3 وليس لها نظائر في العالم".
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