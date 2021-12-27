الجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة في المستقبل القريب

وأشار إلى أنه خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد "2021 للقوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروسيا، شاركت فصيلة قوات مؤللة مسلحة بثلاث مدرعات مشاة منها. ميزتها هي استخدام الوحدة القتالية "إيبوخا" بمدفع أوتوماتيكي 57 ملم، مما يجعل من الممكن محاربة أنواع مختلفة من المركبات المدرعة الخفيفة بشكل فعال، بالإضافة إلى القوى العاملة مع حماية الدروع الشخصية والاختباء في ثنايا التضاريس. أيضًا، تحتوي الوحدة على مجمعين من الأسلحة الموجهة"كورنيت" و"بولات: الأول يضمن إصابة الدبابات والأشياء الأخرى شديدة الحماية وكذلك المروحيات من مسافات بعيدة. والثاني مصمم لتدمير الأهداف متوسطة الحماية. قال القائد العام للقوات البرية: "إن المركبة المدرعة بي-19 الجديدة من حيث قدرات إطلاق النار متفوقة بشكل كبير على بي إم بي-2 وبي إم بي-3 وليس لها نظائر في العالم".
أعلن الجنرال أوليغ ساليوكوف، القائد العام للقوات البرية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن أحدث مدرعة قتالية للمشاة "بي-19" مخصصة للجيش الروسي، تخضع حاليًا لأنواع مختلفة من الاختبارات، وبعد ذلك سيتم إدخالها الخدمة".
وأشار إلى أنه خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد "2021 للقوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروسيا، شاركت فصيلة قوات مؤللة مسلحة بثلاث مدرعات مشاة منها.
أيضًا، تحتوي الوحدة على مجمعين من الأسلحة الموجهة"كورنيت" و"بولات: الأول يضمن إصابة الدبابات والأشياء الأخرى شديدة الحماية وكذلك المروحيات من مسافات بعيدة. والثاني مصمم لتدمير الأهداف متوسطة الحماية. قال القائد العام للقوات البرية: "إن المركبة المدرعة بي-19 الجديدة من حيث قدرات إطلاق النار متفوقة بشكل كبير على بي إم بي-2 وبي إم بي-3 وليس لها نظائر في العالم".