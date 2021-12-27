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https://arabic.sputniknews.com/20211227/الدوري-الإنجليزي-يعلن-إصابة-103-لاعبين-بكورونا-خلال-الأسبوع-الماضي-1054673592.html
الدوري الإنجليزي يعلن 103 حالات إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي
الدوري الإنجليزي يعلن 103 حالات إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تسجيل 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:23+0000
2021-12-27T16:44+0000
الدوري الإنجليزي
فيروس كورونا
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وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل "رقما قياسيا" في حالات كورونا بالإعلان، اليوم الاثنين، عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.ولفتت الرابطة في بيانها إلى أن أنه "يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة".وبإعلان الأعداد الجديدة يرتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13-19 في الشهر نفسه.وأعلن تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز بسبب انتشار الفيروس.
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الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا

الدوري الإنجليزي يعلن 103 حالات إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

16:23 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 16:44 GMT 27.12.2021)
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHSرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تسجيل 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.
وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل "رقما قياسيا" في حالات كورونا بالإعلان، اليوم الاثنين، عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.
وتسببت الإصابات الكثيرة في صفوف اللاعبين وأطقم الفرق في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.
ولفتت الرابطة في بيانها إلى أن أنه "يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة".
وبإعلان الأعداد الجديدة يرتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13-19 في الشهر نفسه.
وأعلن تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز بسبب انتشار الفيروس.
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