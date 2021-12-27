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الرئيس اللبناني: نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج
الرئيس اللبناني: نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده تريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T18:52+0000
2021-12-27T18:52+0000
العالم العربي
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وقال عون في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني، اليوم الاثنين: "أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وأسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".كما أضاف عون أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تشكل استفتاء على نظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلا: "يقتضي الحل الانتقال لدولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".وتابع: "ما يحدث عمل مقصود.. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار الحكومة في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".ودعا الرئيس اللبناني في كلمته إلى إيقاف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، مضيفا: "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة وإسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".وعن سياسات مجلس النواب اللبناني، قال عون: "لا يتجاوب مع دعوات المواطنين بإقرار قوانين تخدم الناس.. وشل المؤسسات صار نهجًا قائمًا بحد ذاته ونتيجته هو خراب الدولة اللبنانية".وأشار إلى أن "إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس".
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العالم العربي

الرئيس اللبناني: نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج

18:52 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده تريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج.
وقال عون في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني، اليوم الاثنين: "أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وأسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".
كما أضاف عون أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تشكل استفتاء على نظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلا: "يقتضي الحل الانتقال لدولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".
وتابع: "ما يحدث عمل مقصود.. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار الحكومة في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".
ودعا الرئيس اللبناني في كلمته إلى إيقاف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، مضيفا: "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة وإسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وعن سياسات مجلس النواب اللبناني، قال عون: "لا يتجاوب مع دعوات المواطنين بإقرار قوانين تخدم الناس.. وشل المؤسسات صار نهجًا قائمًا بحد ذاته ونتيجته هو خراب الدولة اللبنانية".
وأشار إلى أن "إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس".
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