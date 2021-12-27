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العراق... المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات
العراق... المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات
دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T11:56+0000
2021-12-27T11:56+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".وكشف المصدر أن "المحكمة أكدت أحقية الحزب السياسي بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".وأضافت أن "الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة".هذا وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، فيما أشار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.وأضاف "نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي" ، مؤكداً "عدم المشاركة في الحكومة القادمة".
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العالم العربي

العراق... المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات

11:56 GMT 27.12.2021
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
بغداد - سبوتنيك. قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".
وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".
وكشف المصدر أن "المحكمة أكدت أحقية الحزب السياسي بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".
وأضافت أن "الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة".
هذا وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، فيما أشار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وذكر الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".

وأضاف "نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي" ، مؤكداً "عدم المشاركة في الحكومة القادمة".
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