تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/انطلاق-الجولة-الثامنة-لمباحثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-1054675833.html
انطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
انطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:38+0000
2021-12-27T17:39+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054438721_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_b2ded23ed46cd36f357dd6fd45a8e5da.jpg
وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.ونقلت وكالة "فارس" عن أمير عبد اللهيان، قوله: "تم وضع وثيقة يونيو/ حزيران 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي"، مضيفا: "توصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها".وتابع في حديثه للصحفيين: "اليوم، ستبدأ جولة جديدة من المحادثات في فيينا. هناك وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، التي نسميها وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي أو العقوبات، أي أننا تركنا الوثيقة الأخرى لشهر يونيو 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة".ومضى أمير عبد اللهيان بقوله: "يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.وتبدأ الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، حيث انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/وزير-الخارجية-الإيراني-توصلنا-في-مفاوضات-فيينا-إلى-وثيقة-جديدة-ومشتركة-1054600539.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054438721_0:0:2573:1930_1920x0_80_0_0_110df1b74b551a3136afa084407c92fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

انطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

17:38 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 17:39 GMT 27.12.2021)
© AFP 2021 / ALEX HALADAكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / ALEX HALADA
تابعنا عبر
انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة 4+1.
وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
وزير الخارجية الإيراني: توصلنا في مفاوضات فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة
07:45 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "فارس" عن أمير عبد اللهيان، قوله: "تم وضع وثيقة يونيو/ حزيران 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي"، مضيفا: "توصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها".
وتابع في حديثه للصحفيين: "اليوم، ستبدأ جولة جديدة من المحادثات في فيينا. هناك وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، التي نسميها وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي أو العقوبات، أي أننا تركنا الوثيقة الأخرى لشهر يونيو 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة".
ومضى أمير عبد اللهيان بقوله: "يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.
وتبدأ الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، حيث انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:31 GMTإعلام: بلاغات من مستخدمين حول تعطل تطبيق "تلغرام" جزئيا
18:21 GMTمجلس النواب الليبي يرفع جلسته للغد ويقترح تأجيل الانتخابات 6 أشهر
18:16 GMTنادي "غلطة سراي" التركي يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المصري مصطفى محمد
17:59 GMTمبابي: أنا متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا
17:57 GMTمركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحقق في انتشار كورونا على 68 سفينة سياحية
17:49 GMTبـ 21 طلقة مدفعية... تبون يستقبل رئيس موريتانيا في مطار هواري بومدين
17:38 GMTانطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
17:36 GMTأول تعليق إيراني على تقارير تصنيع السعودية صواريخ باليستية بمساعدة الصين
17:30 GMTموظفو أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضرابا هو الأول منذ التسعينيات
17:26 GMTبايدن: اقتصاد أمريكا كان على وشك الانهيار قبل وصولي إلى البيت الأبيض
17:24 GMTالمفوضية العليا في ليبيا تكشف سبب عدم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
17:17 GMTالأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ يضرب البلاد خلال الفترة المقبلة
17:13 GMTالدفاع الروسية: تدريبات الناتو تركز على إنشاء تشكيلات هجومية بالقرب من حدودنا
16:53 GMTإلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏
16:51 GMT"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد
16:36 GMTوكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية... فيديو
16:33 GMTدمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل
16:31 GMTبعد إلغاء رحلاتها بسبب أوميكرون... أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع
16:28 GMTخطوة عسكرية مشتركة بين طوكيو وبكين وسط نزاعهما على جزر في بحر الصين
16:26 GMTكبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين