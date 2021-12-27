https://arabic.sputniknews.com/20211227/انطلاق-الجولة-الثامنة-لمباحثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-1054675833.html

انطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

انطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T17:38+0000

2021-12-27T17:38+0000

2021-12-27T17:39+0000

أخبار إيران

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وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.ونقلت وكالة "فارس" عن أمير عبد اللهيان، قوله: "تم وضع وثيقة يونيو/ حزيران 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي"، مضيفا: "توصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها".وتابع في حديثه للصحفيين: "اليوم، ستبدأ جولة جديدة من المحادثات في فيينا. هناك وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، التي نسميها وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي أو العقوبات، أي أننا تركنا الوثيقة الأخرى لشهر يونيو 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة".ومضى أمير عبد اللهيان بقوله: "يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.وتبدأ الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، حيث انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/وزير-الخارجية-الإيراني-توصلنا-في-مفاوضات-فيينا-إلى-وثيقة-جديدة-ومشتركة-1054600539.html

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