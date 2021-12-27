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"انقلاب غير مباشر"... رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعزل قائد البحرية
"انقلاب غير مباشر"... رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعزل قائد البحرية
علق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، اليوم الاثنين، سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في خطوة وصفها نائب وزير الإعلام بأنها "انقلاب غير مباشر". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:07+0000
2021-12-27T10:07+0000
العالم العربي
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وقال الرئيس إن رئيس الوزراء متهم بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم، وفقا لوكالة "رويترز".وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.واعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو تصرف الرئيس "غير دستوري"، مضيفا أن رئيس الوزراء سيواصل أداء مهامه.وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر، في منشور على فيسبوك إن "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر"، مؤكدا أن انتشار قوات الأمن حول مكتب روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.وتبادل محمد وروبلي الاتهامات أمس الأحد بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في خلاف يقول محللون إنه ربما يشتت الحكومة عن التركيز على قتالها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.وفي سبتمبر/أيلول، علق الرئيس سلطة روبلي في عزل وتعيين المسؤولين في نزاع يتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل والذي أثار توترا بينهما لشهور في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.واشتبك محمد وروبلي لأول مرة في أبريل/نيسان عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كلا الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو.وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين.
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العالم العربي, الصومال

"انقلاب غير مباشر"... رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعزل قائد البحرية

10:07 GMT 27.12.2021
© AFP 2021شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021
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علق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، اليوم الاثنين، سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في خطوة وصفها نائب وزير الإعلام بأنها "انقلاب غير مباشر".
وقال الرئيس إن رئيس الوزراء متهم بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.
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واعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو تصرف الرئيس "غير دستوري"، مضيفا أن رئيس الوزراء سيواصل أداء مهامه.
وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر، في منشور على فيسبوك إن "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر"، مؤكدا أن انتشار قوات الأمن حول مكتب روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.
وتبادل محمد وروبلي الاتهامات أمس الأحد بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في خلاف يقول محللون إنه ربما يشتت الحكومة عن التركيز على قتالها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي سبتمبر/أيلول، علق الرئيس سلطة روبلي في عزل وتعيين المسؤولين في نزاع يتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل والذي أثار توترا بينهما لشهور في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
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واشتبك محمد وروبلي لأول مرة في أبريل/نيسان عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كلا الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو.
وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين.
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