بايدن: اقتصاد أمريكا كان على وشك الانهيار قبل وصولي إلى البيت الأبيض

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "عندما توليت السلطة كان اقتصادنا على وشك الانهيار".وتابع: "أما الآن، فقد أصبح ما يمتلكه الأمريكيون من أموال أكثر مما كانوا يمتلكونه قبل بدء الوباء"، مشيرا إلى زيادة حجم مبيعات التجزئة بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بموسم العطلات والأعياد في العام الماضي".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بايدن إن إدارته ستبني اقتصاد الولايات المتحدة من أجل الشعب الذي يقوم ببناء الدولة وليس من أجل الأثرياء، الذين يطالبهم بدفع "حصصهم العادلة" من الضرائب.ويتبنى بايدن سياسة اقتصادية تهدف إلى تخفيف تكاليف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة مع فرض سياسة ضريبية تخدم هذا التوجه، الذي يخالف توجه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يرى أن التخفيضات الضريبية التي تحصل عليها الشركات الكبرى تسهم في جذب المستثمرين إلى الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بايدن إن إدارته ستبني اقتصاد الولايات المتحدة من أجل الشعب الذي يقوم ببناء الدولة وليس من أجل الأثرياء، الذين يطالبهم بدفع "حصصهم العادلة" من الضرائب.
ويتبنى بايدن سياسة اقتصادية تهدف إلى تخفيف تكاليف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة مع فرض سياسة ضريبية تخدم هذا التوجه، الذي يخالف توجه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يرى أن التخفيضات الضريبية التي تحصل عليها الشركات الكبرى تسهم في جذب المستثمرين إلى الولايات المتحدة.