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بايدن: اقتصاد أمريكا كان على وشك الانهيار قبل وصولي إلى البيت الأبيض
بايدن: اقتصاد أمريكا كان على وشك الانهيار قبل وصولي إلى البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كان على وشك الانهيار قبل وصوله إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:26+0000
2021-12-27T17:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "عندما توليت السلطة كان اقتصادنا على وشك الانهيار".وتابع: "أما الآن، فقد أصبح ما يمتلكه الأمريكيون من أموال أكثر مما كانوا يمتلكونه قبل بدء الوباء"، مشيرا إلى زيادة حجم مبيعات التجزئة بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بموسم العطلات والأعياد في العام الماضي".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بايدن إن إدارته ستبني اقتصاد الولايات المتحدة من أجل الشعب الذي يقوم ببناء الدولة وليس من أجل الأثرياء، الذين يطالبهم بدفع "حصصهم العادلة" من الضرائب.ويتبنى بايدن سياسة اقتصادية تهدف إلى تخفيف تكاليف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة مع فرض سياسة ضريبية تخدم هذا التوجه، الذي يخالف توجه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يرى أن التخفيضات الضريبية التي تحصل عليها الشركات الكبرى تسهم في جذب المستثمرين إلى الولايات المتحدة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: اقتصاد أمريكا كان على وشك الانهيار قبل وصولي إلى البيت الأبيض

17:26 GMT 27.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كان على وشك الانهيار قبل وصوله إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي.
وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "عندما توليت السلطة كان اقتصادنا على وشك الانهيار".
وتابع: "أما الآن، فقد أصبح ما يمتلكه الأمريكيون من أموال أكثر مما كانوا يمتلكونه قبل بدء الوباء"، مشيرا إلى زيادة حجم مبيعات التجزئة بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بموسم العطلات والأعياد في العام الماضي".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بايدن إن إدارته ستبني اقتصاد الولايات المتحدة من أجل الشعب الذي يقوم ببناء الدولة وليس من أجل الأثرياء، الذين يطالبهم بدفع "حصصهم العادلة" من الضرائب.
ويتبنى بايدن سياسة اقتصادية تهدف إلى تخفيف تكاليف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة مع فرض سياسة ضريبية تخدم هذا التوجه، الذي يخالف توجه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يرى أن التخفيضات الضريبية التي تحصل عليها الشركات الكبرى تسهم في جذب المستثمرين إلى الولايات المتحدة.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
© Sputnik / Mohamed Hassan
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