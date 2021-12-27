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https://arabic.sputniknews.com/20211227/تناول-هذا-المشروب-مع-وجبة-الإفطار-يقلل-من-خطر-الإصابة-بارتفاع-ضغط-الدم-بنسبة-65-1054665711.html
تناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%
تناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%
يعاني جزء كبير من السكان من ارتفاع ضغط الدم، لكن الكثير من الناس لا يعرفون عنه حتى، لأن هذه الحالة ليس لها أعراض واضح، كما كتبت "ديلي إكسبرس". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:54+0000
2021-12-27T13:54+0000
مجتمع
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إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من المضاعفات. ولكن هناك مشروب واحد يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا تم تناوله بانتظام.ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. وفقًا لـ Lancet's Global، فإن ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن 20% من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم. يحتاج الأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض مستويات ضغط الدم إلى إجراء تغييرات في نمط حياتهم. وتظهر العديد من الدراسات أن هناك عددًا من المشروبات التي يمكن أن تساعد في محاربة ارتفاع ضغط الدم. في الواقع، يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%.وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، "يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم غالبًا عن طريق تناول الطعام الصحي، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب الكحول والتدخين".أطلق العلماء سابقًا العديد من الدراسات لمعرفة أنواع الشاي التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على ضغط الدم، ووجد أن هناك نوعين مفيدان بشكل خاص. تظهر العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يمكن أن يقلل بشكل كبير من قيم ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%.وتعليقًا على نتائج هذه الدراسة، أشار WebMD إلى أن "أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن نصف كوب من الشاي الأخضر أو ​​شاي أولونغ يوميًا لمدة عام كان لديهم خطر أقل بنسبة 46% للإصابة بارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لم يشربوا... بالنسبة للأشخاص الذين شربوا أكثر من كوبين ونصف من الشاي الأخضر يوميًا، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%".استندت نتائج هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Archives of Internal medicine، إلى تحليل بيانات 1507 من الرجال والنساء الصينيين الذين يعيشون في تايوان. طُلب من جميع المشاركين في الدراسة الإبلاغ عن عاداتهم في شرب الشاي، مما سمح للعلماء بحساب كمية الشاي التي يشربونها يوميًا في المتوسط. لاحظ العلماء أن شرب نصف كوب من الشاي يوميًا له تأثير إيجابي ملحوظ على قراءات ضغط الدم.وأشار العلماء إلى أن "أولئك الذين ليس لديهم عادة شرب الشاي الأخضر أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين يفعلون ذلك، "لأننا وجدنا انخفاضًا تدريجيًا في مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى أولئك الذين يشربون الشاي الأخضر كل يوم". يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الخصائص المفيدة، ولكن يرجع معظمها إلى حقيقة أن أوراقه تحتوي على مواد فريدة تسمى بمضادات الأكسدة. وهي توجد في كل من الشاي الأخضر والأسود، يمكن لمضادات الأكسدة أن ترخي العضلات المبطنة للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.لطالما اعتقد العلماء أن اكتشاف مضادات الأكسدة يمكن أن يؤدي إلى تطوير عقاقير أكثر فعالية لعلاج ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.
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مجتمع

تناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%

13:54 GMT 27.12.2021
CC0 / / مشروب ساخن
مشروب ساخن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
CC0 / /
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يعاني جزء كبير من السكان من ارتفاع ضغط الدم، لكن الكثير من الناس لا يعرفون عنه حتى، لأن هذه الحالة ليس لها أعراض واضح، كما كتبت "ديلي إكسبرس".
إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من المضاعفات. ولكن هناك مشروب واحد يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا تم تناوله بانتظام.
ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. وفقًا لـ Lancet's Global، فإن ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن 20% من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم. يحتاج الأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض مستويات ضغط الدم إلى إجراء تغييرات في نمط حياتهم. وتظهر العديد من الدراسات أن هناك عددًا من المشروبات التي يمكن أن تساعد في محاربة ارتفاع ضغط الدم. في الواقع، يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تطور العديد من المضاعفات من الجهاز القلبي الوعائي، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ضغط الدم هو القوة التي يضغط بها الدم على جدران الأوعية الدموية بينما يضخها القلب في جميع أنحاء الجسم. عندما يرتفع الضغط بشكل كبير، يكون هناك خطر حدوث تمزق في جدار الشريان أو تكوين جلطة دموية. وفقًا لبعض التقارير، يعاني نحو 5 ملايين شخص في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، لكنهم غير مدركين له تمامًا.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، "يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم غالبًا عن طريق تناول الطعام الصحي، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب الكحول والتدخين".
أطلق العلماء سابقًا العديد من الدراسات لمعرفة أنواع الشاي التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على ضغط الدم، ووجد أن هناك نوعين مفيدان بشكل خاص. تظهر العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يمكن أن يقلل بشكل كبير من قيم ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%.
الشاي الأخضر والشاي الصيني الأسود (أولونغ) مصادر ممتازة للبوليفينول ومضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في مكافحة ارتفاع ضغط الدم. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الصينيين أن الاستهلاك المنتظم لهذا الشاي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وتعليقًا على نتائج هذه الدراسة، أشار WebMD إلى أن "أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن نصف كوب من الشاي الأخضر أو ​​شاي أولونغ يوميًا لمدة عام كان لديهم خطر أقل بنسبة 46% للإصابة بارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لم يشربوا... بالنسبة للأشخاص الذين شربوا أكثر من كوبين ونصف من الشاي الأخضر يوميًا، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%".
استندت نتائج هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Archives of Internal medicine، إلى تحليل بيانات 1507 من الرجال والنساء الصينيين الذين يعيشون في تايوان. طُلب من جميع المشاركين في الدراسة الإبلاغ عن عاداتهم في شرب الشاي، مما سمح للعلماء بحساب كمية الشاي التي يشربونها يوميًا في المتوسط. لاحظ العلماء أن شرب نصف كوب من الشاي يوميًا له تأثير إيجابي ملحوظ على قراءات ضغط الدم.
وأشار العلماء إلى أن "أولئك الذين ليس لديهم عادة شرب الشاي الأخضر أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين يفعلون ذلك، "لأننا وجدنا انخفاضًا تدريجيًا في مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى أولئك الذين يشربون الشاي الأخضر كل يوم". يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الخصائص المفيدة، ولكن يرجع معظمها إلى حقيقة أن أوراقه تحتوي على مواد فريدة تسمى بمضادات الأكسدة. وهي توجد في كل من الشاي الأخضر والأسود، يمكن لمضادات الأكسدة أن ترخي العضلات المبطنة للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.
لطالما اعتقد العلماء أن اكتشاف مضادات الأكسدة يمكن أن يؤدي إلى تطوير عقاقير أكثر فعالية لعلاج ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.
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