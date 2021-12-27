https://arabic.sputniknews.com/20211227/ريابكوف-موسكو-في-مقترحاتها-الأمنية-تتحدث-عن-معايير-وليس-عن-تقسيم-العالم-إلى-مناطق-نفوذ-1054659851.html

ريابكوف: موسكو في مقترحاتها الأمنية تتحدث عن معايير وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ

ريابكوف: موسكو في مقترحاتها الأمنية تتحدث عن معايير وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ

صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا توافق على أن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية تتعلق بتغييرات الحدود، مشددا على أن... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T11:14+0000

2021-12-27T11:14+0000

2021-12-27T11:14+0000

روسيا

العالم

ريابكوف

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موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مقترحات الضمانات جزء من سياسة إحياء الاتحاد السوفييتي، قال ريابكوف: "لا عودة إلى الماضي، لقد مضى ذلك الوقت".وأضاف ريابكوف، "هذا ليس سؤالا عن مجالات النفوذ، ولكن عن مجالات المصالح الحيوية".وتعليقاً على التكهنات بأن المقترحات الروسية تتعلق، من بين أمور أخرى، بتغيرات محتملة للحدود، قال: "يستبعد هذا النوع من التركيبة".في 17 كانون الأول/ ديسمبر، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وتتضمن هذه الاقتراحات الحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.وبحسب ما صرح به ريابكوف، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأنه إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.

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روسيا, العالم, ريابكوف