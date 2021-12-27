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https://arabic.sputniknews.com/20211227/ريابكوف-موسكو-في-مقترحاتها-الأمنية-تتحدث-عن-معايير-وليس-عن-تقسيم-العالم-إلى-مناطق-نفوذ-1054659851.html
ريابكوف: موسكو في مقترحاتها الأمنية تتحدث عن معايير وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ
ريابكوف: موسكو في مقترحاتها الأمنية تتحدث عن معايير وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ
صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا توافق على أن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية تتعلق بتغييرات الحدود، مشددا على أن... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T11:14+0000
2021-12-27T11:14+0000
روسيا
العالم
ريابكوف
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موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مقترحات الضمانات جزء من سياسة إحياء الاتحاد السوفييتي، قال ريابكوف: "لا عودة إلى الماضي، لقد مضى ذلك الوقت".وأضاف ريابكوف، "هذا ليس سؤالا عن مجالات النفوذ، ولكن عن مجالات المصالح الحيوية".وتعليقاً على التكهنات بأن المقترحات الروسية تتعلق، من بين أمور أخرى، بتغيرات محتملة للحدود، قال: "يستبعد هذا النوع من التركيبة".في 17 كانون الأول/ ديسمبر، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وتتضمن هذه الاقتراحات الحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.وبحسب ما صرح به ريابكوف، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأنه إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.
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روسيا, العالم, ريابكوف

ريابكوف: موسكو في مقترحاتها الأمنية تتحدث عن معايير وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ

11:14 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا توافق على أن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية تتعلق بتغييرات الحدود، مشددا على أن الجانب الروسي يتحدث عن معايير أمنية، وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ.
موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مقترحات الضمانات جزء من سياسة إحياء الاتحاد السوفييتي، قال ريابكوف: "لا عودة إلى الماضي، لقد مضى ذلك الوقت".

وأكد نائب وزير الخارجية "لكن من المستحيل التسامح مع آراء نظرائنا من الجانب الآخر بأن كل شيء يجب أن يستمر على نفس النمط، وأن التوجهات التي كانت هدامة بالنسبة لنا يجب أن تزداد حدة".

وأضاف ريابكوف، "هذا ليس سؤالا عن مجالات النفوذ، ولكن عن مجالات المصالح الحيوية".
وتعليقاً على التكهنات بأن المقترحات الروسية تتعلق، من بين أمور أخرى، بتغيرات محتملة للحدود، قال: "يستبعد هذا النوع من التركيبة".
في 17 كانون الأول/ ديسمبر، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وتتضمن هذه الاقتراحات الحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
وبحسب ما صرح به ريابكوف، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأنه إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.
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