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https://arabic.sputniknews.com/20211227/سامسونغ-تستعد-لطرح-هاتف-ذكي-رخيص-ببطارية-عملاقة-1054666159.html
"سامسونغ" تستعد لطرح هاتف ذكي رخيص ببطارية عملاقة
"سامسونغ" تستعد لطرح هاتف ذكي رخيص ببطارية عملاقة
تستعد شركة "سامسونغ" لعرض هاتف Galaxy M33 الذكي الجديد، والذي سيحل محل Galaxy M32 5G. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:58+0000
2021-12-27T13:58+0000
2021-12-27T13:58+0000
سامسونغ
هاتف
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وبحسب ما نشر موقع 91mobile، والذي نشر معلومات تتعلق بالهاتف الجديد، فإنه سيعمل على معالج Exynos 1200.وسيزود الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة ومقاومة للماء IP67. ومن المتوقع أن يحصل Samsung Galaxy M33 5G على كاميرا رئيسية بأربعة أجهزة استشعار.وسيمكن تقديم Samsung Galaxy M33 5G في أوائل عام 2022.
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سامسونغ, هاتف
"سامسونغ" تستعد لطرح هاتف ذكي رخيص ببطارية عملاقة
تستعد شركة "سامسونغ" لعرض هاتف Galaxy M33 الذكي الجديد، والذي سيحل محل Galaxy M32 5G.
وبحسب ما نشر موقع 91mobile، والذي
نشر معلومات تتعلق بالهاتف الجديد
، فإنه سيعمل على معالج Exynos 1200.
وسيزود الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة ومقاومة للماء IP67. ومن المتوقع أن يحصل Samsung Galaxy M33 5G على كاميرا رئيسية بأربعة أجهزة استشعار.
عمر البطارية سيكون طويلا، حيث سيتم تزويده ببطارية 6000 مللي أمبير.
وسيمكن تقديم Samsung Galaxy M33 5G في أوائل عام 2022.