تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211227/شكري-والصفدي-والمالكي-يبحثون-مستجدات-القضية-الفلسطينية-1054599626.html
شكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية
شكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية
يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، مستجدات القضية الفلسطينية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T06:55+0000
2021-12-27T06:55+0000
2021-12-27T07:02+0000
فلسطين
الأردن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5855057a573c70469a1f55492b266373.jpg
يأتي هذا الاجتماع الذي سيعقد في قصر التحرير بالقاهرة في إطار التنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين، بحسب موقع "مصراوي".وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الاجتماع يهدف لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2021.وفي سبتمبر استضافت القاهرة قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/وزير-الخارجية-المصري-يجتمع-بنظيرية-الأردني-والفلسطيني-1050093689.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524534_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ca6bcbed0660dc712593d9d222fa4d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلسطين, الأردن, مصر
شكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية 06:55 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 07:02 GMT 27.12.2021)
يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، مستجدات القضية الفلسطينية.
يأتي هذا الاجتماع الذي سيعقد في قصر التحرير بالقاهرة في إطار التنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين، بحسب
موقع "مصراوي"
.
وذكرت
وسائل إعلام أردنية
أن الاجتماع يهدف لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2021.
وفي سبتمبر استضافت القاهرة قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.