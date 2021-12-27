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https://arabic.sputniknews.com/20211227/شكري-والصفدي-والمالكي-يبحثون-مستجدات-القضية-الفلسطينية-1054599626.html
شكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية
شكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية
يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، مستجدات القضية الفلسطينية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T06:55+0000
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يأتي هذا الاجتماع الذي سيعقد في قصر التحرير بالقاهرة في إطار التنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين، بحسب موقع "مصراوي".وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الاجتماع يهدف لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2021.وفي سبتمبر استضافت القاهرة قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/وزير-الخارجية-المصري-يجتمع-بنظيرية-الأردني-والفلسطيني-1050093689.html
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فلسطين, الأردن, مصر

شكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية

06:55 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 07:02 GMT 27.12.2021)
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILYقمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021
قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
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يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، مستجدات القضية الفلسطينية.
يأتي هذا الاجتماع الذي سيعقد في قصر التحرير بالقاهرة في إطار التنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين، بحسب موقع "مصراوي".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2021
وزير الخارجية المصري يجتمع بنظيرية الأردني والفلسطيني
9 سبتمبر, 10:21 GMT
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الاجتماع يهدف لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2021.
وفي سبتمبر استضافت القاهرة قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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