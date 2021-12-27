قدرات إيران الصاروخية في 2021

ويقول التقرير إن بعض الصواريخ الإيرانية لديها القدرة على ضرب إسرائيل بل وتجاوزها إلى أهداف في جنوب شرقي أوروبا إذا أرادت طهران ذلك، بحسب آخر تحديث عن قدرات الصواريخ الإيرانية نشره موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي في أغسطس/ آب الماضي.
تمتلك إيران نحو 18 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والمدفعية الصاروخية، التي تمكنها من ضرب أهداف معادية في نطاق إطلاق يبدأ من 40 كيلومترا ويصل إلى 3 آلاف كيلومتر.
ويقول التقرير إن بعض الصواريخ الإيرانية لديها القدرة على ضرب إسرائيل بل وتجاوزها إلى أهداف في جنوب شرقي أوروبا إذا أرادت طهران ذلك، بحسب آخر تحديث عن قدرات الصواريخ الإيرانية نشره موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي في أغسطس/ آب الماضي.