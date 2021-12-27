https://arabic.sputniknews.com/20211227/لجنة-برلمانية-ليبية-تدعو-لإعادة-تشكيل-السلطة-التنفيذية-ووضع-خارطة-طريق-قبل-الانتخابات-1054672114.html

لجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ووضع خارطة طريق قبل الانتخابات

لجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ووضع خارطة طريق قبل الانتخابات

دعت لجنة في البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T16:01+0000

2021-12-27T16:01+0000

2021-12-27T16:01+0000

أخبار ليبيا اليوم

ليبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.ونشر المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، تقريرا للجنة البرلمانية بشأن العملية الانتخابية في البلاد، حيث نصحت اللجنة في تقريرها بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، وذلك في إطار دستوري "حتى لا نكرر نفس الخطوات السابقة ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".كما دعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022.وتعكس هذه الخطوات، من كلا الطرفين، التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً؛ وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم, ليبيا