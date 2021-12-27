https://arabic.sputniknews.com/20211227/مجلة-أرماتا-دبابة-لا-يمكن-إيقافها-في-ساحة-المعركة-1054663494.html

مجلة: "أرماتا" دبابة لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة

مجلة: "أرماتا" دبابة لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة

كل ما تحتاج لمعرفته عن الدبابة الروسية "أرماتا" (تي-14) هو أنه لا يمكن إيقافها. هكذا يبدأ وصف الدبابة في مقالة منشورة بمجلة "ناتشونال انترست". 27.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-27T12:56+0000

2021-12-27T12:56+0000

رصد عسكري

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تجمع الدبابة بشكل متناغم بين قدرات الهجوم الواسعة والحماية القوية والتكنولوجيا العالية."أرماتا" هو أحد مشاريع أوائل القرن الحادي والعشرين التي نجحت روسيا في تحقيقها، على الرغم من مشاكل التمويل. بدأ العمل على الدبابة في عام 2010 – (بدلاً من برنامج أوبيكت-195 الذي تم تقليصه (كان يسمى تي-95 في وثائق التصميم. بالطبع، انتقلت جميع التطورات التي حدثت عليه إلى الدبابة الجديدة. اتضح أنها ثورية: برج غير مأهول، حماية وأسلحة قوية.مدفع "أرماتا" العادي هو مدفع أ82-1إم2 أملس عيار 125 ملم مع تحميل أوتوماتيكي و45 قذيفة ذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدفع إطلاق صواريخ موجهة بالليزر. من الممكن تثبيت مدفع أقوى عيار 152 ملم 2أ83 حيث ستصبح تي-14 دبابة مدمرة حقيقية.كما حل مصممو "أرماتا" مشكلة جميع الناقلات - الرؤية محدودة - بطريقة عالية التقنية، من خلال وضع كاميرات فيديو واسعة الزاوية حول محيط الدرع. بمساعدتها، يرى الطاقم كل ما يحدث حوله. للتحكم في المعركة، يتمتع القائد والمدفعي بأنظمة بأنظمة توجيه إلى الهدف بانورامية مع جهاز تصوير حراري ونظام ليزر لتحديد المدى. بمساعدتها، لا يمكن فقط إصابة الأهداف، ولكن أيضًا تسليط الضوء عليها للدبابات الأخرى، وكذلك أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات.دبابة أرماتا هي أول دبابة في العالم مصممة للحرب المرتكزة على الشبكة، عندما تتفاعل العديد من المجمعات القتالية في شبكة رقمية، وتتبادل البيانات وتساعد بعضها البعض.

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رصد عسكري